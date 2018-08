-Creo que lo ha que hecho que la serie sea tan exitosa es el riesgo de contar historias de una forma que no se había hecho desde hace más de 40 o 50 años. En La Casa de las Flores, comenzando por Manolo, apostamos por salirnos de esa zona de confort en que se encontraban géneros como las telenovelas, en las que las mujeres no opinaban, no tenían un rol importante, eran sumisas y no podían decidir sobre sus vidas. Desde mi punto de vista, el público se cansó de eso, y ahora apuesta por historias y personajes que sean más reales, con los que se pueda identificar. En esta serie, cada uno de los personajes tiene matices, no todos somos buenos o malos, así que es imposible que alguien no se pueda identificar con ellos.