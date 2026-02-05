Super Bowl 2026: Horarios del partido, detalles del show de Bad Bunny y dónde verlo

Este domingo 8 de febrero, Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino hispanohablante en encabezar en solitario un espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Este domingo 8 de febrero, millones de televidentes en el mundo estarán pegados a las pantallas para disfrutar de uno de los eventos deportivos y artísticos más esperados del año. El Super Bowl LX se realizará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, pero más allá del enfrentamiento final entre los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, en el ámbito musical la presencia del puertorriqueño Bad Bunny simboliza un cambio cultural que genera debates intensos alrededor del globo.

La transmisión del encuentro inicia a las 5:30 p. m.(hora de Costa Rica). En Latinoamérica se puede ver por los canales ESPN y Fox Sports, además estará disponible en servicios de streaming como Disney + (exclusivo para clientes con cuenta premium), Fox Sports App y NFL Game Pass (DAZN).

Más que pases y yardas: el arte y la música

Más que yardas y pases largos, el Super Bowl es más que un partido de fútbol americano. Por años, ha funcionado como en un escenario para que grandes artistas del mundo se luzcan sobre la cancha.

En el Super Bowl LX, la gran final de la NFL, se enfrentarán los equipos New England Patriots y los Seattle Seahawks. (AFP)

Fuera del partido, a eso de las 5 p. m. la programación oficial inicia con la ceremonia de apertura, que estará a cargo de la banda estadounidense Green Day. Con todo su pop punk, la ya legendaria banda dará el banderazo de salida a la fiesta.

La agrupación, liderada por Billie Joe Armstrong, ha descrito su show como un homenaje a los 60 años del Super Bowl. Con más de tres décadas de trayectoria, Green Day representa para la NFL un puente generacional y estilístico.

En el escenario también estarán Charlie Puth, quien será el que interprete el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y la actriz y cantante Coco Jones, entonará Lift Every Voice and Sing, conocida como el “himno nacional negro” de Estados Unidos.

Carlile aportará un matiz de patriotismo tradicional con la canción que entonará, que es considerada una oda a la belleza natural y libertad del país. La presencia de Jones, por su parte, es un reconocimiento a la historia y la lucha de la comunidad afroamericana, por lo que la NFL busca con esto honrar las raíces culturales de una gran parte de sus jugadores y aficionados.

Por último, y tal vez lo más esperado, es el show que presentará en el medio tiempo el puertorriqueño Bad Bunny, en medio de la polémica que existe en Estados Unidos por la persecución que se ha dado a los inmigrantes en la administración de Donald Trump. El boricua se ha manifestado abiertamente en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y lo dejó muy claro en sus discursos de aceptación de los premios Grammy el fin de semana anterior.

La banda estadounidense de pop puk Green Day, liderada por Billie Joe Armstrong, será la encargada del acto de apertura del Super Bowl 2026. (Archivo)

El espectáculo de Bad Bunny está programado para el intermedio del segundo y tercer cuarto del partido, que podría ser a eso de las 7:15 p. m.

Bad Bunny: un medio tiempo histórico y polémico del Super Bowl

Aunque otros artistas latinos han brillado en shows de medio tiempo del Super Bowl, como Shakira y Jennifer López (2020), Enrique Iglesias (2000, junto a Christina Aguilera) y Gloria Estefan (1992 en un show temático y 1999 junto a Stevie Wonder); Bad Bunny es el primer artista latino e hispanohablante que encabezará en solitario el espectáculo.

La superestrella global y figura de la música urbana fue elegido como el protagonista del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, marcando un antes y un después para la representación cultural dentro de uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.

Para su concierto, Bad Bunny ha dejado claro que no solo prepara un despliegue técnico y musical que sorprenderá a todos, sino también una declaración al mundo. En declaraciones previas, el cantante afirmó que ese momento será dedicada a su gente y su cultura, destacando así la importancia de poner en escena ritmos, lenguaje e identidad.

El Super Bowl 2026 celebrará su edición número 60 este domingo 8 de febrero. La programación inicia a las 5 p. m. con el espectáculo de Green Day. (Archivo)

La decisión de la NFL de apostar por el Conejo Malo ha generado reacciones que van desde la celebración hasta la crítica abierta. Los latinos en Estados Unidos y el resto del mundo sienten que ver a un artista que canta en español sobre el escenario del Super Bowl es motivo de orgullo; incluso, otras grandes estrellas como Ricky Martin celebraron esta designación como una victoria simbólica para la música latinoamericana y una afirmación de la diversidad cultural que convive en ese país.

Sin embargo, algunos sectores han expresado su descontento, debido a las dimensiones culturales y lingüísticas que se expresarán en la tarima. Críticos estadounidenses han cuestionado que el espectáculo se presente mayormente en español, en un país donde el idioma oficial es el inglés.

Parte de esta oposición también se ha vinculado a debates políticos más amplios. La postura vocal de Bad Bunny sobre temas como la inmigración, particularmente su rechazo a redadas del ICE y su apoyo a comunidades marginadas, ha sido foco de críticas por figuras que interpretan estas expresiones como “antiamericanas”, pese a que el artista es ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico.

Así las cosas, el Super Bowl LX será recordado por su enfrentamiento deportivo, pero también por su dimensión cultural. El evento trasciende la simple transmisión de un partido de fútbol para convertirse en un fenómeno global que impacta en lo musical, lo social y lo cultural.