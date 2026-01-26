¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

Este es el logo oficial del Super Bowl LX, que se realizará en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California.

El Super Bowl LX del fútbol americano, un espectáculo que atrapa a aficionados de todo el mundo, se realizará el próximo domingo 8 de febrero.

La final de la NFL es seguida por decenas de millones de personas en Estados Unidos, al tratarse del deporte más popular de ese país, pero también genera eco en muchos logros lugares, entre ellos Costa Rica.

El partido decisivo reunirá a los ganadores de conferencia, los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Los Patriots vuelven a resurgir luego de la gloriosa era de Tom Brady, y sacaron boleto al Super Bowl tras derrotar a los Broncos de Denver 10-7 en la final de la Conferencia Americana, bajo una fuerte nevada.

Por su parte, los Seahawks dieron cuenta de los Rams de Los Ángeles 31-27 en la Conferencia Nacional.

El Super Bowl LX se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, que registrará un lleno total de sus 68.500 localidades.

El partido también levanta mucho interés por las presentaciones musicales. Para esta vez, estará Bad Bunny al medio tiempo y Green Day en el concierto previo, que servirá como homenaje por los 60 años del Super Bowl.

Por cierto, la tradición dicta que el partido se identifique con números romanos, y no con el año, por lo cual oficialmente se verá en todos lados como el Super Bowl LX.