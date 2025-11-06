Conozca quién era el jugador de los Cowboys de la NFL que perdió la vida trágicamente

El joven ala defensiva de la Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, falleció el jueves 6 de noviembre de 2025 a los 24 años, según confirmó el equipo y la NFL mediante las redes sociales.

“Con extrema tristeza los Dallas Cowboys comunican que Marshawn Kneeland falleció de manera trágica esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, informó el equipo.

Nacido el 8 de julio de 2001, Kneeland fue parte de los Western Michigan Broncos (equipo universitario) entre 2019 y 2023. Durante esos años, pasó de ser un jugador de rotación a convertirse en una de las figuras más sólidas de la Mid-American Conference (MAC).

LEA MÁS: ¿Cuáles equipos se perfilan como favoritos de cara al Super Bowl LX?

Su crecimiento fue constante, en 2021 participó en los 13 partidos de la temporada con 32 tacleadas, 7,5 para pérdida y 4,5 capturas. En 2022, a pesar de las lesiones, mejoró su rendimiento con 37 tacleadas y 10 para pérdida.

El punto culminante llegó en 2023, en su último año en la NCAA cuando registró 57 tacleadas, 7,5 para pérdida, 4,5 capturas y dos balones forzados, siendo reconocido en el Segundo Equipo All-MAC.

Su combinación de fuerza y capacidad para contener la carrera lo convirtió en uno de los prospectos más prometedores de su conferencia.

Durante el NFL Combine 2024 (entrenamiento realizado por la NFL previo al Draft, donde cada jugador realiza pruebas físicas para ver su rendimiento), Kneeland impresionó con su velocidad en el sprint de 40 yardas (4,75 segundos) y su poder físico, lo que le aseguró una posición destacada en el draft.

Gracias a su desempeño, los Dallas Cowboys lo seleccionaron en la segunda ronda del Draft 2024, siendo el pick 56 global.

Antes de su fallecimiento, Kneeland protagonizó uno de los momentos más emocionantes de su carrera, recuperó un punt bloqueado y lo convirtió en un touchdown contra los Arizona Cardinals apenas el pasado lunes 3 de noviembre, en el Monday Night Football, siendo este el primer touchdown de su carrera.

Tras su pérdida, Jonathan Perzley quien era su representante dijo lo siguiente:

LEA MÁS: Lionel Messi ya prepara su vida fuera del fútbol y reveló en qué quiere enfocarse

“Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche. Lo vi luchar desde que era un joven esperanzado en Western Michigan, con un sueño, hasta convertirse en un profesional respetado en los Dallas Cowboys.

"Marshawn puso su corazón en cada jugada, en cada entrenamiento y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras”, añadió.

El primer partido de los Dallas sin Marshawn Kneeland será el 17 de noviembre ante Las Vegas Raiders.