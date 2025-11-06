Puro Deporte

Murió a los 24 años una de las jóvenes promesas de los Dallas Cowboys y la NFL

Una joven promesa de los Dallas Cowboys murió con solo 24 años tras anotar su primer touchdown. Su fallecimiento tomó por sorpresa a la NFL

EscucharEscuchar
Por AFP
Marshawn Kneeland murió a los 24 años tras destacar con Dallas. La franquicia aún no ha revelado la causa del fallecimiento.
Marshawn Kneeland murió a los 24 años tras destacar con Dallas. La franquicia aún no ha revelado la causa del fallecimiento. (NICK CAMMETT/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCDallas CowboysMarshawn KneelandNFL
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.