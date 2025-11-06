Murió a los 24 años una de las jóvenes promesas de los Dallas Cowboys y la NFL

Marshawn Kneeland murió a los 24 años tras destacar con Dallas. La franquicia aún no ha revelado la causa del fallecimiento.

El jugador Marshawn Kneeland, defensor de los Dallas Cowboys, fue hallado sin vida este jueves en un aparente suicidio tras una persecución policial nocturna en la ciudad de Frisco, Texas, según informaron las autoridades locales.

En la mañana del jueves, la franquicia texana de la NFL confirmó la muerte del deportista sin detallar las causas. Horas después, la policía de Frisco reportó que el caso se investigaba como un “posible suicidio”.

De acuerdo con el informe policial, el miércoles en la noche el jugador no atendió una orden de detención en la carretera emitida por agentes de seguridad de Texas, lo que provocó una persecución en la que participaron unidades locales.

Poco después, el vehículo del atleta se estrelló, y las autoridades desplegaron drones y perros policía para rastrear la zona, ya que Kneeland habría huido a pie del lugar.

En la madrugada del jueves, el cuerpo del jugador fue encontrado con una herida de bala aparentemente autoinfligida, según el reporte oficial. La policía indicó además que, durante la persecución, recibió información de que Kneeland había expresado intenciones suicidas.

El defensor tenía 24 años y disputaba su segunda temporada con los Cowboys. El equipo lo había seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2024, tras su paso por Western Michigan University.

El defensor Marshawn Kneeland fue hallado muerto en Frisco, Texas, tras huir de una detención. Tenía 24 años. (MICHAEL HICKEY/AFP)

Kneeland participó en siete de los nueve partidos de esta temporada y el lunes anterior anotó su primer touchdown como profesional, luego de recuperar una patada bloqueada durante la derrota ante los Arizona Cardinals (27-17).

La organización lamentó su fallecimiento y expresó que el jugador fue un compañero muy querido y miembro valioso del equipo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.