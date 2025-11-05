¿Cuáles equipos se perfilan como favoritos de cara al Super Bowl LX?

Jalen Hurts y Daniel Jones, mariscales de campo de los mejores dos equipos de la NFL, Eagles y Colts, que ya apuntan al Super Bowl.

A tres meses del Super Bowl, el evento de fútbol americano más importante del mundo, varios equipos se perfilan como favoritos para participar. Aquí le traemos un repaso.

Comenzando con la Conferencia Americana, la mayor sorpresa es el débil inicio de los Kansas City Chiefs, quienes, tras la semana 9 del torneo, se encuentran terceros en su grupo, fuera de la zona de playoffs.

Con los Chiefs -que llegaron a los dos últimos Super Bowls- fuera de la clasificación, los Indianápolis Colts se ubican actualmente como líderes de la Conferencia Americana.

Los Colts, con un récord de siete victorias y solo dos derrotas (una de ellas en la pasada semana), han vencido a rivales como los Raiders, Titans y Broncos. Sus únicas derrotas fueron ante Los Ángeles Rams (27-20) y, nuevamente por 27-20, ante los Steelers en la semana 9.

La segunda posición de la Conferencia Americana la poseen los New England Patriots, quienes también tienen un récord de siete victorias y dos derrotas.

Los Patriots han sido tema de conversación gracias al gran rendimiento de su equipo ofensivo, más específicamente de su mariscal de campo (QB, por sus siglas en inglés), Drake Maye.

Maye ha elevado tanto su nivel que se encuentra en la carrera por el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL, galardón que actualmente posee el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen.

Maye suma 2.285 yardas por pase, superando ya su marca anterior de 2.276 en cuatro partidos menos jugados. Este gran rendimiento llevó a los Patriots al segundo puesto en la semana 9, equipo que no contaba con un mariscal de tal nivel desde Tom Brady.

Pasando a la Conferencia Nacional, se encuentran en el primer lugar los actuales campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, quienes destronaron a los Kansas City Chiefs en febrero de este año.

Los Eagles lideran la conferencia con un récord de seis victorias y dos derrotas, y un partido menos, debido a que no vieron acción en esta semana 9.

Jalen Hurts, actual MVP del Super Bowl, mantiene un rendimiento de gran nivel y, pese a la baja de forma de jugadores como Saquon Barkley o A. J. Brown, Hurts, junto con un Devonta Smith en estado de élite, conserva al equipo en el primer lugar.

El segundo lugar de la conferencia lo ocupa otro equipo con un candidato al MVP: los Tampa Bay Buccaneers, liderados por Baker Mayfield.

Mayfield acumula 1.919 yardas aéreas y siete touchdowns en ocho partidos jugados. Gracias a estos números, se mantiene en la lucha por el MVP de la temporada regular.

Por último, algunos equipos que también buscan su espacio en el Super Bowl son: