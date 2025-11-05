Puro Deporte

¿Cuáles equipos se perfilan como favoritos de cara al Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero del próximo año en California y ya hay equipos que se ven fuertes

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Jalen Hurts y Daniel Jones, mariscales de campo de los mejores 2 equipos de la NFL
Jalen Hurts y Daniel Jones, mariscales de campo de los mejores dos equipos de la NFL, Eagles y Colts, que ya apuntan al Super Bowl. (NFL/Philadelphia Eales, Indianapolis Colts)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Super BowlSuper Bowl LXFútbol americanoNFLPhiladelphia Eagles
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.