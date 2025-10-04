Campeón del Super Bowl fallece a los 39 años y conmociona al mundo de la NFL

Arthur Jones, exjugador de los Baltimore Ravens y campeón del Super Bowl, murió repentinamente a los 39 años.

Arthur Jones, exjugador de la NFL y campeón del Super Bowl, murió a los 39 años, según confirmó el sitio oficial de los Baltimore Ravens, franquicia que integró durante cuatro temporadas.

La organización describió la muerte como un suceso repentino, aunque no divulgó la causa del fallecimiento. El anuncio se realizó el viernes 3 de octubre.

Jones se desempeñó como defensive tackle y formó parte del equipo que ganó el Super Bowl en 2013 con los Ravens.

Tras dejar la franquicia de Baltimore en 2014, firmó con los Indianapolis Colts. Durante su paso por ese equipo, sufrió varias lesiones. Luego jugó un solo partido con los Washington Redskins. En 2018 anunció su retiro definitivo del fútbol americano profesional.

En el comunicado oficial, la dirigencia de los Ravens recordó que Jones tenía una personalidad enérgica, un carácter positivo y un fuerte vínculo con sus compañeros de equipo y su familia.

Arthur era hermano de Jon Jones, actual luchador y leyenda del UFC, y también de Chandler Jones, jugador de fútbol americano y campeón del Super Bowl con los New England Patriots.

En redes sociales, varias personas expresaron su pesar por la noticia. Un excompañero de Jones, Walter Stone Sanders, escribió que recordaba con afecto la energía que transmitía durante los entrenamientos. Otros usuarios compartieron anécdotas sobre su actitud respetuosa, su amabilidad y sus gestos cercanos con los fanáticos.

Uno de los mensajes recordó cómo el jugador interactuó con quienes se acercaron a una sesión de autógrafos tras la victoria en el Super Bowl. Otro seguidor mencionó haber sido compañero suyo en la universidad de Syracuse y aseguró que ya entonces se notaba su proyección profesional.

Jones se destacó en un juego contra Notre Dame en 2008, lo que le valió reconocimiento entre sus compañeros. El mensaje concluyó con un homenaje a su carácter humilde y accesible, y con un deseo de descanso en paz.

