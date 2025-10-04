Puro Deporte

Campeón del Super Bowl fallece a los 39 años y conmociona al mundo de la NFL

El exdefensivo de los Ravens falleció de forma repentina; también era hermano del luchador de UFC Jon Jones

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Arthur Jones, exjugador de los Baltimore Ravens y campeón del Super Bowl, murió repentinamente a los 39 años.
Arthur Jones, exjugador de los Baltimore Ravens y campeón del Super Bowl, murió repentinamente a los 39 años. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNFLSuper BowlRavens
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.