Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, recibe una reprimenda de su entrenador durante discusión en un partido de la NFL: vea el video

El altercado entre Travis Kelce y Andy Reid desató rumores de crisis en los Kansas City Chiefs durante la temporada de la NFL.

El ala cerrada Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs y prometido de Taylor Swift, protagonizó un tenso momento con su entrenador Andy Reid durante el partido contra los New York Giants en el MetLife Stadium.

La discusión ocurrió la noche del domingo, cuando el entrenador de 67 años empujó al jugador y le reclamó en la zona lateral, luego de que el pateador Harrison Butker falló un intento de gol de campo de 40 yardas. En ese instante, los Chiefs ganaban 6-0.

El episodio recordó un roce anterior entre Kelce y Reid durante el penúltimo Super Bowl ganado por los Chiefs en Las Vegas. En ambas ocasiones el equipo salió victorioso, aunque el ambiente mostró señales de tensión.

Después del altercado, Reid explicó a la cadena NBC que buscaba inyectar energía al equipo y minimizó el hecho. Sin embargo, la reacción de los aficionados en redes sociales apuntó a un malestar mayor.

Algunos señalaron que la relación entre técnico y jugador parecía deteriorarse y advirtieron sobre un posible colapso en el vestuario.

En la actual temporada, los Kansas City Chiefs acumularon dos derrotas en tres juegos, incluida la caída ante Los Angeles Chargers en San Paulo.

A esto se sumaron la derrota en el último Super Bowl frente a los Philadelphia Eagles y tres reveses en la pretemporada. La afición ya percibe un escenario de crisis en el equipo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.