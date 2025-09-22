Viva

Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, recibe una reprimenda de su entrenador durante discusión en un partido de la NFL: vea el video

El regaño de Andy Reid a Travis Kelce recordó un roce similar ocurrido en el Super Bowl de Las Vegas

Por O Globo / Brasil / GDA
El altercado entre Travis Kelce y Andy Reid desató rumores de crisis en los Kansas City Chiefs durante la temporada de la NFL.
El altercado entre Travis Kelce y Andy Reid desató rumores de crisis en los Kansas City Chiefs durante la temporada de la NFL.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

