Blake Lively intenta impedir testimonio de Taylor Swift en juicio contra Justin Baldoni

Los representantes legales de Blake Lively presentaron una solicitud formal para anular el testimonio de Taylor Swift en el juicio que la actriz enfrenta contra Justin Baldoni, director de la película It Ends with Us (2024). La acción legal se registró pocas horas después de que se confirmara la declaración de la cantante.

Según los documentos presentados este viernes 12 de setiembre, los abogados de Lively acusan a Baldoni de intentar involucrar a Swift como estrategia para provocar un escándalo mediático y perjudicar el desarrollo del proceso judicial. Afirmaron que el testimonio se daría fuera del plazo legal establecido para la recolección de pruebas, lo que, en su criterio, lo invalida.

Baldoni, quien se encuentra negociando con los asesores de Swift, recibió como respuesta que ella podría declarar entre el 20 y el 25 de octubre. Sin embargo, esa ventana se ubica tres semanas después del cierre del período probatorio.

Los abogados de la actriz cuestionaron la validez de esa supuesta disponibilidad, ya que, según ellos, Baldoni no presentó pruebas de que Swift haya aceptado testificar. También señalaron que el equipo del director contactó a la artista recién esta semana, a pesar de que el período para ofrecer testimonios estaba abierto desde hace más de seis meses.

En mayo, Baldoni ya había solicitado la presencia de Swift en el juicio, pero desistió de la petición antes de recibir respuesta. En ese momento, el director alegó que la cantante era una figura clave, porque Lively supuestamente habría usado su amistad con ella para presionarlo.

Los abogados de Lively también criticaron que Baldoni no la haya notificado previamente sobre su intención de involucrar nuevamente a Swift en el proceso. Indicaron que el equipo del director habría intentado usar el nombre de la cantante como recurso para generar atención pública alrededor del caso.

Medios internacionales, como el Daily Mail, informaron que la relación de amistad entre Lively y Swift se deterioró de forma significativa en los últimos meses. La artista, quien es madrina de las tres hijas mayores de Lively y Ryan Reynolds, habría dejado de responder mensajes y otras formas de contacto de la actriz.

Fanáticos especulan que una canción del nuevo disco de Swift, con lanzamiento previsto para octubre, podría abordar el supuesto distanciamiento con Lively. El tema lleva por título Ruin the Friendship (Arruinar la amistad).

Además, cuando la cantante anunció en agosto su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, Lively no emitió comentarios ni felicitaciones públicas. Fuentes citadas por el Daily Mail señalaron que la actriz no figura en la lista de invitados al enlace.

El origen del conflicto legal entre Lively y Baldoni

La disputa judicial comenzó en diciembre del año anterior. Lively, protagonista de It Ends with Us, acusó a Baldoni, quien también actúa en el filme, de acoso y de organizar un esquema de represalias para silenciar las críticas sobre un supuesto ambiente laboral tóxico durante las grabaciones.

En respuesta, Baldoni contraatacó con una demanda contra el diario The New York Times por publicar los señalamientos, que calificó de engañosos. Solicitó una indemnización de $250 millones. Posteriormente, presentó otra demanda de $400 millones por difamación, esta vez dirigida contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.