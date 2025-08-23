Sorpresa en vivo: Tom Hiddleston se congela tras mención a su ex, Taylor Swift, en plena entrevista

Tom Hiddleston quedó sin palabras cuando mencionaron a Taylor Swift, su ex novia, en una entrevista en vivo. El video del momento se volvió viral en TikTok.

El actor Tom Hiddleston, reconocido por interpretar a Loki en las películas de Marvel, enfrentó un momento incómodo durante una entrevista en la emisora británica Heart. La conversación tomó un giro inesperado cuando el presentador Devin Griffin mencionó a su expareja Taylor Swift, con quien mantuvo una relación sentimental durante cuatro meses en 2016.

La entrevista se realizó el jueves 21 de agosto y contó también con la participación de Karen Gillan, coprotagonista de Hiddleston en la cinta La vida de Chuck (2024). La charla transcurría con normalidad hasta que Griffin preguntó a los actores qué acostumbran a hacer en su tiempo libre.

Hiddleston respondió que disfruta ver resúmenes deportivos. Comentó que le interesan el fútbol y los torneos de tenis, y agregó que aprecia la forma en que algunos periodistas escriben sobre deporte. Describió esa afición como algo “medio nerd”.

En ese momento, el presentador interrumpió y mencionó a Swift, aparentemente sin recordar su vínculo pasado con el actor. Afirmó que la cantante es fan de un blog de recetas de pan de masa madre, algo muy específico, lo que utilizó como comparación para justificar el interés de Hiddleston por la lectura deportiva.

El actor reaccionó con una expresión de sorpresa. Frunció el ceño e intentó responder sin éxito. Luego soltó una risa mientras su compañera intervino para retomar el hilo de la conversación.

Gillan aseguró que el comentario sonaba como un “easter egg”, aludiendo a las teorías de fanáticos que apuntan a que Taylor Swift será la próxima artista en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El video del momento se viralizó en TikTok. En la red social, muchos usuarios reaccionaron con humor ante la mención incómoda. Algunos expresaron sorpresa por la situación. Otros sugirieron que no se le consulte más sobre la cantante.

La historia de su relación

La relación entre Tom Hiddleston y Taylor Swift comenzó poco después de que la cantante terminara con el productor Calvin Harris. Ambos se conocieron en el Met Gala de 2016, donde protagonizaron un recordado “dance-off” captado en redes sociales.

Durante su corto noviazgo, fueron vistos juntos en varias partes del mundo. Pasaron tiempo en Rhode Island, Nashville, Inglaterra, Roma y Australia. Hiddleston conoció a los padres de Swift en Estados Unidos y ella a la madre del actor en Inglaterra. Incluso celebraron juntos el 4 de julio en una fiesta con celebridades como Blake Lively y Ryan Reynolds.

En medio de rumores, el actor aclaró que el romance no fue un truco publicitario. En una entrevista, afirmó que la relación era real y que ambos estaban felices. A pesar de la intensidad del vínculo, se separaron en setiembre de 2016, según trascendió, de forma amistosa.

En entrevistas posteriores, Hiddleston elogió a la cantante al describirla como “una mujer increíble, generosa y amable”.

Años más tarde, el disco Reputation, lanzado por Swift en noviembre de 2017, incluyó la canción Getaway Car, donde se sugiere que esa relación fue una vía de escape tras su ruptura con Harris. También se cree que el tema Midnight Rain alude a Hiddleston y a una diferencia de expectativas: mientras él deseaba formalizar, ella no estaba lista para ese paso.

Actualmente, Hiddleston está comprometido con la actriz Zawe Ashton, quien espera el segundo hijo de la pareja. Por su parte, Taylor Swift mantiene una relación con el jugador de la NFL Travis Kelce.

