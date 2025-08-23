Viva

Sorpresa en vivo: Tom Hiddleston se congela tras mención a su ex, Taylor Swift, en plena entrevista

La mención inesperada de la cantante en una entrevista en vivo dejó al actor británico sin palabras frente a las cámaras

Por Jailine González Gómez y O Globo / Brasil / GDA
Tom Hiddleston quedó sin palabras cuando mencionaron a Taylor Swift, su ex novia, en una entrevista en vivo. El video del momento se volvió viral en TikTok.
Tom Hiddleston quedó sin palabras cuando mencionaron a Taylor Swift, su ex novia, en una entrevista en vivo. El video del momento se volvió viral en TikTok.







