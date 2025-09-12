Lectura de labios revela tenso momento entre Ryan Reynolds y actor de ‘American Pie’ en alfombra roja

La lectura labial reveló un intercambio incómodo entre Ryan Reynolds y Eugene Levy durante un evento en Toronto.

Ryan Reynolds protagonizó una situación inesperada durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá.

El actor de 48 años sostuvo un intercambio incómodo con el comediante Eugene Levy, conocido por su papel en la saga American Pie.

Ambos asistieron a la premier del documental John Candy: I Like Me, cuando un aparente desacuerdo entre ellos quedó grabado en cámaras. El momento se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Una lectura labial realizada por la especialista Nicola Hickling fue clave para interpretar lo sucedido. Según su análisis, Reynolds se mostró tenso al dirigirse a Levy y le habría dicho: “¡Mentira, tío!”. El comediante, de 78 años, le habría respondido: “Por favor, no vuelvas a hablarle a la gente como yo”, responde la estrella de la franquicia Deadpool.

Ryan Reynolds and Eugene Levy arrive to the "John Candy: I Like Me" carpet at #TIFF. pic.twitter.com/7lOqWQfNjj — E! News (@enews) September 5, 2025

Después de ese breve momento, el actor saludó a una mujer cercana con una sonrisa.

El gesto y la actitud del intérprete de Deadpool causaron críticas entre internautas. Algunos usuarios consideraron que Ryan Reynolds fue grosero con Levy.

Otros indicaron que esa interacción fue malinterpretada, ya que ambos actores canadienses se conocen desde hace tiempo.

Una parte del público defendió al protagonista de Free Guy, asegurando que la conversación parecía natural. Sin embargo, otros se mostraron decepcionados. Algunos comentarios afirmaron que “ya no quieren ver más películas de Reynolds” o que “mostró su verdadera cara”.

Además del intercambio verbal, la apariencia física de Reynolds también llamó la atención.

En redes sociales, varias personas notaron que el actor lucía más delgado y con un semblante más cansado. Incluso, mencionaron que parecía haber envejecido notablemente en poco tiempo.

