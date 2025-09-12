Viva

Julia Roberts reveló a quiénes invitaría a su noche ideal, pero dejó fuera a una figura de Hollywood

Una noche ideal con invitados muy selectos. Sin embargo, la omisión de una figura clave no pasó desapercibida

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La lista de Julia Roberts para una noche ideal sorprendió por dejar fuera a George Clooney, uno de sus colegas más cercanos. (Jordan Strauss)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCJulia RobertsHollywoodGeorge Clooney
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.