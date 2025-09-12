Julia Roberts reveló a quiénes invitaría a su noche ideal, pero dejó fuera a una figura de Hollywood

La lista de Julia Roberts para una noche ideal sorprendió por dejar fuera a George Clooney, uno de sus colegas más cercanos.

Julia Roberts, de 57 años, enumeró las siete personas que invitaría a una noche ideal.

En la lista incluyó a su esposo, el director de fotografía Daniel Moder, así como a figuras como Jesús Cristo y la escritora Virginia Woolf. No obstante, su selección llamó la atención por una notable ausencia: George Clooney, uno de sus colaboradores más constantes en el cine.

La revelación ocurrió durante un video promocional de la revista 72, en la cual Roberts protagoniza la primera portada.

El contenido fue producido por la empresa EE72, cuyo cofundador y jefe creativo, Edward Enninful, fue el encargado de hacerle las preguntas a la actriz en un tono más informal.

Al iniciar su lista de invitados, Roberts mencionó a su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2002 y con quien tuvo tres hijos.

Julia Roberts y Danny Moder junto a sus tres hijos (La Nación/Argentina/GDA )

Luego, incluyó a Jesús, sin explicar el motivo específico de esa elección. También sumó a los cantautores Joni Mitchell y Van Morrison, a la escritora británica Virginia Woolf, a su amiga Paige —madrina de su hija Hazel— y al propio Enninful.

Lo que más llamó la atención fue la exclusión de George Clooney, actor y director con quien Roberts mantiene una reconocida amistad profesional.

Ambos trabajaron juntos en títulos como Once hombres y un secreto (2001), Confesiones de una mente peligrosa (2002), Doce hombres y otro secreto (2004), Juego de dinero (2016) y Pasaje al paraíso (2022).

Clooney, de 64 años, fue además quien entrevistó a Roberts para la edición impresa de la revista, en la que aparece con prendas de la marca Phoebe Philo y joyería de Tiffany & Co.

Durante la dinámica, Enninful también pidió a Roberts que formulara dos preguntas que haría a sus invitados durante esa noche ideal.

Primero respondió con humor que les preguntaría qué opinaban de ella, aunque reconoció que la broma le resultaba incómoda.

Más adelante indicó que sus verdaderas preguntas serían: “¿Cuál ha sido el aspecto más satisfactorio de su vida hasta ahora?” y “¿Alguien aquí disfruta de los frijoles con tostadas?”.

La revista 72 saldrá a la venta este 12 de setiembre, junto con la plataforma digital inmersiva de EE72. Según declaraciones de Enninful, la elección de Roberts como protagonista de la primera edición responde a una estrategia editorial que busca destacar figuras consolidadas junto a nuevas voces emergentes.

Enninful añadió que trabajó durante varios años con la actriz y que ha presenciado su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones y culturas.

Afirmó que su participación representa el objetivo de la compañía: reconocer a quienes marcaron las industrias creativas, al mismo tiempo que se da visibilidad a nuevos talentos con historias que merecen ser contadas a nivel global.

