Gigi Hadid hizo una audición secreta para ser una princesa Disney en live-action

Gigi Hadid intentó interpretar a Rapunzel en un live-action de Disney, pero el proyecto no avanzó tras el fracaso de ‘Blanca Nieves’.

La modelo estadounidense Gigi Hadid, conocida por sus campañas internacionales y su participación en eventos de alta costura, confesó haber realizado un casting secreto para dar vida a una princesa Disney.

Hadid, de 30 años, aspiró al papel de Rapunzel en una versión con actores reales de la película animada Enredados (2010). Así lo dio a conocer en una entrevista con la también modelo Kendall Jenner, que fue retomada por medios internacionales como The Daily Mail.

Durante la conversación, Hadid explicó que tomó clases de canto como parte de su preparación para el papel, aunque no fue seleccionada.

Aseguró sentirse orgullosa de la audición que presentó, pero admitió que los ejecutivos probablemente se inclinarían por una cantante profesional para el personaje.

Hadid no reveló la identidad de la artista que habría sido elegida para el papel de Rapunzel. Por el momento, Disney no ha confirmado oficialmente el avance del proyecto y, según medios especializados, la producción del remake de Enredados habría sido archivada.

Fuentes en Hollywood apuntan a que la compañía pausó sus adaptaciones en formato live-action, luego del rendimiento comercial por debajo de lo esperado de la película Blanca Nieves. El largometraje protagonizado por Rachel Zegler y Gal Gadot tuvo un costo aproximado de $270 millones, pero solo recaudó $207 millones en taquilla.

Hadid ha tenido participaciones menores en producciones audiovisuales, generalmente interpretándose a sí misma. Entre sus apariciones más reconocidas figuran Ocho mujeres y un secreto (2018).

En el ámbito personal, Hadid mantiene una relación con el actor Bradley Cooper, lo cual también ha generado atención mediática sobre sus actividades profesionales recientes.

