Viva

Gigi Hadid hizo una audición secreta para ser una princesa Disney en live-action

Gigi Hadid confesó que hizo una audición secreta para una película de Disney.Reveló detalles del proceso y habló de su preparación

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Gigi Hadid
Gigi Hadid intentó interpretar a Rapunzel en un live-action de Disney, pero el proyecto no avanzó tras el fracaso de ‘Blanca Nieves’.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCGigi HadidDisneyRapunzelBradley Cooper
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.