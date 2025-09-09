Viva

La pareja de Leonardo DiCaprio acapara miradas en su rara aparición durante el estreno de su nuevo filme en Los Ángeles

Leonardo DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti, hicieron una rara aparición pública juntos en el estreno de su nuevo filme en Los Ángeles

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Leonardo DiCaprio asistió al estreno de su película con su novia, quien estuvo con sus padres pero no posó con él ante las cámaras.
Leonardo DiCaprio asistió al estreno de su película con su novia, quien estuvo con sus padres pero no posó con él ante las cámaras. (AFP/IG @vittoria/AFP/IG @vittoria)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLeonardo DiCaprioVittoria CerettiOne Battle After Another
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.