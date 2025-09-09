La pareja de Leonardo DiCaprio acapara miradas en su rara aparición durante el estreno de su nuevo filme en Los Ángeles

Leonardo DiCaprio asistió al estreno de su película con su novia, quien estuvo con sus padres pero no posó con él ante las cámaras.

Leonardo DiCaprio apareció la noche del lunes 8 de setiembre en la alfombra roja del estreno mundial de su nuevo filme One Battle After Another, en Los Ángeles, Estados Unidos, en una de sus escasas apariciones públicas junto a su actual pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años.

Ambos llegaron al evento por separado. Sin embargo, Ceretti se mantuvo cerca de George DiCaprio e Irmelin Indenbirken, padres del actor, durante la entrada al evento. A pesar de la atención que generó su presencia, la pareja evitó posar junta frente a las cámaras.

Leonardo DiCaprio, vestido con un traje negro clásico, compartió espacio con otros miembros del elenco como Benicio del Toro y Regina King. Por su parte, Vittoria Ceretti lució un elegante vestido blanco, con abertura lateral y escote pronunciado.

El vínculo entre DiCaprio y Ceretti se inició en agosto de 2023. Desde entonces, la modelo ha sido vista en múltiples ocasiones con una alianza en su dedo anular, lo cual ha llamado la atención de la prensa especializada en entretenimiento.

Ceretti se convirtió en la primera pareja de DiCaprio en continuar la relación después de cumplir los 25 años. En el pasado, el ganador del Oscar ha mantenido relaciones con mujeres más jóvenes, como la modelo Gisele Bündchen, con quien estuvo entre 1999 y 2005, y la actriz Camilla Morrone, con quien finalizó en 2022.

La película One Battle After Another presenta a un protagonista que vive en estado de paranoia, intentando sobrevivir lejos del radar del Estado, acompañado por su hija Willa. La historia da un giro cuando un enemigo del pasado reaparece y la niña desaparece. En ese momento, el personaje principal recurre a antiguos aliados para dar con su paradero.

