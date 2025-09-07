Tom Cruise busca mansión para vivir con Ana de Armas y tener hijos, pero entorno de la actriz pide cautela

Cruise quiere vivir con Ana de Armas y formar una familia. La actriz prefiere Estados Unidos, pero amigos le recomiendan prudencia.

Tom Cruise inició la búsqueda de una propiedad lujosa para compartir con Ana de Armas, con quien mantiene una relación desde hace siete meses.

El actor, de 63 años, contempla incluso la posibilidad de tener hijos con la actriz cubana de 37 años, según reveló este 6 de setiembre el medio Radar Online.

De acuerdo con esa publicación, el protagonista de Misión Imposible considera el matrimonio como parte de su futuro cercano. La pareja fue vista por primera vez en febrero durante una cena. Desde entonces, las apariciones públicas se han incrementado. En una de ellas se les observó tomados de la mano.

Una persona cercana aseguró que Cruise actúa con rapidez en sus decisiones. También dijo que el actor quiere compartir una casa con la actriz y que ambos ya piensan en establecerse a largo plazo. La fuente señaló que la actriz está ilusionada por los gestos románticos de Cruise.

Entre las decisiones que analizan se encuentra la elección del lugar donde vivir. Ana de Armas mantiene un fuerte vínculo con Estados Unidos y propuso como una de las residencias del futuro hogar una casa ubicada en Vermont, propiedad suya, que Cruise ya visitó.

El actor posee una vivienda en Londres, pero estaría interesado en adquirir una más amplia en una zona apartada del Reino Unido, donde incluso puedan criar una familia. La publicación indicó que buscan propiedades tanto en Europa como en América. El presupuesto no representa una limitación.

Pese a la intensidad de los planes, personas cercanas a la actriz consideran que la relación se encuentra en una etapa muy temprana para una decisión de esa magnitud. Algunas voces de su círculo advirtieron que los sentimientos actuales podrían corresponder a la fase inicial de enamoramiento.

La cubana, según el reporte, se muestra convencida del rumbo de la relación y rechaza cualquier señal de precaución. Sus allegados, sin embargo, insisten en que con el tiempo surgirán aspectos de la realidad que podrían modificar la percepción actual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.