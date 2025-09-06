El famoso actor que se prepara para un apocalipsis desde una cabaña escondida en el bosque

El actor Josh Duhamel vive con su familia en una cabaña aislada donde aprende habilidades de supervivencia lejos de la ciudad.

Josh Duhamel dejó su vida en Los Ángeles para construir una cabaña autosuficiente en medio de los bosques de Minnesota. Desde ese lugar remoto, el actor se entrena junto a su familia para enfrentar cualquier eventualidad, incluida una crisis global.

A sus 52 años, el actor de Transformers convirtió un terreno baldío en una propiedad rústica que, según aseguró, está un 70% preparada para resistir un apocalipsis. En esa vivienda sin vecinos cercanos, practica habilidades básicas como la pesca, la caza y el manejo de recursos naturales, según detalló a la entrevista People.

LEA MÁS: Orlando Bloom habló sobre su separación con Katy Perry y sorprendió con lo que dijo

Duhamel explicó que el cambio de vida respondió a un llamado interno. Aunque afirmó disfrutar de su carrera en cine y televisión, necesitaba reconectarse con las tareas manuales y con una rutina menos influenciada por la tecnología.

Indicó que no se considera un “preparacionista”, sino alguien que desea volver a lo esencial y mantenerse fiel a sus raíces. Su inquietud por la inteligencia artificial también influyó en su decisión de alejarse de la ciudad.

Así es la “cabaña del fin del mundo” en Minnesota

El actor inició la construcción hace 15 años, cuando compró una media parcela de terreno ubicada a una hora y media de Fargo, en Dakota del Norte. La zona se encuentra en medio del bosque, lejos de cualquier núcleo urbano, según explicó al medio Parade.

Durante años, la cabaña no tuvo electricidad ni agua corriente. Con el paso del tiempo, fue adquiriendo terrenos adicionales y mejoró la infraestructura. Sin embargo, reconoció que aún necesita mejorar en técnicas de pesca, caza y almacenamiento de alimentos.

En este refugio aislado, Duhamel vive con su esposa, Audra Mari, y su hijo menor, Shepherd, de 19 meses. También pasa temporadas allí su hijo mayor, Axl, de 11 años, fruto de su matrimonio anterior con la cantante Fergie.

El intérprete destacó que desea que sus hijos aprendan habilidades prácticas que no adquirirían en un entorno urbano como Los Ángeles. Aseguró que la vivienda se encuentra a unos 64 kilómetros de cualquier centro de servicios, por lo que considera esencial enseñarles a valerse por sí mismos.

LEA MÁS: Netflix confirmó la temporada 3 de ‘Mi vida con los chicos Walter’: cuándo se estrenaría y qué pasará con Jackie, Cole y Alex

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.