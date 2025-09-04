Netflix sorprendió al confirmar la temporada 3 de ‘Mi vida con los chicos Walter’: cuándo será el estreno

Netflix trabaja en la temporada 3 que llegará en 2026 con más drama entre Jackie, Cole y Alex.

La serie juvenil Mi vida con los chicos Walter tendrá una tercera temporada. Netflix confirmó la renovación de la historia protagonizada por Jackie, Cole y Alex, cuya continuación está en producción desde el 6 de agosto.

La segunda temporada se estrenó el 28 de agosto. Sin embargo, incluso antes de su lanzamiento, la plataforma ya había asegurado la continuidad de la serie.

La tercera entrega se estrenará en 2026, aunque llegará antes de lo previsto, gracias a que el rodaje se desarrolla sin retrasos. El Sindicato de Directores de Canadá informó que la filmación finalizará en diciembre.

El final de temporada dejó varias preguntas sin resolver

La segunda temporada concluyó con una escena que dejó en suspenso a los seguidores de la historia. Jackie y Cole se declararon su amor en un momento tenso. Sin embargo, la escena se complicó por la llegada de Alex, quien escuchó la conversación y quedó visiblemente afectado.

La tensión aumentó cuando Will apareció con una ambulancia. La escena reveló que George, el padre de los Walter, enfrentaba una emergencia médica grave. La historia dejó abierta la posibilidad de un ataque cardíaco.

La tercera temporada comenzará desde el punto exacto donde terminó la anterior. El estado de salud de George impactará la dinámica familiar. Esto obligará a los hermanos mayores a asumir nuevas responsabilidades.

Jackie deberá enfrentar las consecuencias emocionales del triángulo amoroso con Cole y Alex. El equipo creativo confirmó que este conflicto marcará el eje narrativo de los nuevos episodios. La protagonista ya no podrá actuar sin consecuencias.

Más allá del conflicto sentimental, Jackie buscará convertirse en presidenta del consejo estudiantil. En paralelo, la amistad con Grace tomará más fuerza, ya que esta empezará a reclamar su propio espacio en la vida de la protagonista.

