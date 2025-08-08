Los creadores de ‘The Office’ regresan con una nueva comedia que promete risas y caos laboral

HBO Max lanza The Paper, una comedia sobre un periódico en decadencia, creada por los responsables de The Office.

La plataforma HBO Max presentará The Paper, una nueva comedia que forma parte del universo de The Office, la exitosa serie protagonizada en su versión estadounidense por Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer y B. J. Novak.

Este spin-off usa el formato de falso documental y se centra en la redacción de un periódico en decadencia ubicado en el Medio Oeste de Estados Unidos. Aunque no hay una fecha de estreno confirmada para América Latina, se espera que llegue a la región en setiembre.

En el primer adelanto se muestra a Ned Sampson, interpretado por Domhnall Gleeson, un periodista que llega al diario Toledo Truth Teller como editor en jefe. Su objetivo es revivir el medio en un entorno compartido con una empresa que fabrica papel higiénico.

Gleeson encarna a un personaje idealista que intenta cambiar el rumbo del periódico, a pesar de los recortes presupuestarios y un equipo de trabajo poco motivado.

El elenco incluye a Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñez. Además, habrá apariciones especiales de Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

La historia presenta a un grupo de redactores sin experiencia, que en el pasado completaban el contenido con titulares sensacionalistas y artículos licenciados por agencias de noticias.

En una de las escenas del tráiler, el protagonista consulta cuántos de ellos escribieron alguna vez para un periódico, y uno responde que redactó un artículo en el colegio.

The Paper fue creada por Greg Daniels (responsable de The Office) y Michael Koman (de Nathan for You). Ambos también ejercen como guionistas, productores ejecutivos y showrunners.

El equipo de producción incluye a Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas. El desarrollo corre a cargo de Universal Television, una división de Universal Studio Group.

Desde NBCU Entertainment, Lisa Katz explicó que la comedia se ubica en “un entorno fresco y propicio para la narración cómica”.

Por su parte, el director Greg Daniels indicó que el enfoque está puesto en un diario histórico que intenta sobrevivir con periodistas voluntarios, lo que permite explorar temas sociales desde una perspectiva humorística.

