Netflix anunció la segunda temporada de una de las series más exitosa del año

La serie basada en las novelas de Jussi Adler-Olsen regresará a Netflix con Scott Frank como director y el mismo elenco principal

Por La Nación / Argentina / GDA
Dept. Q tendrá segunda temporada. Netflix confirmó el regreso de esta serie criminal protagonizada por Matthew Goode, ambientada en Edimburgo.
(Netflix/Cortesía)







