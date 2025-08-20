Netflix anunció la segunda temporada de una de las series más exitosa del año

Dept. Q tendrá segunda temporada. Netflix confirmó el regreso de esta serie criminal protagonizada por Matthew Goode, ambientada en Edimburgo.

Netflix confirmó el desarrollo de la segunda temporada de Dept. Q, una de las series más exitosas del año. La producción policial, inspirada en las novelas del escritor danés Jussi Adler-Olsen, regresará tras el impacto que generó su primera entrega, la cual se estrenó en mayo.

La serie obtuvo un 88% de aprobación en Rotten Tomatoes y logró mantenerse durante seis semanas consecutivas en el Top 10 mundial de la plataforma.

LEA MÁS: Saque provecho de su cuenta: así se desbloquea el catálogo oculto de Netflix

Aunque no se ha revelado la fecha de estreno ni avances sobre la trama, Netflix ya comunicó oficialmente que la producción continúa. En su sitio web publicó el mensaje: “¡Preparen la lancha rápida del departamento, Dept. Q vuelve para la segunda temporada!”.

De qué trata 'Dept. Q’

La historia tiene como protagonista a Carl Morck, interpretado por Matthew Goode, un inspector jefe de detectives en Edimburgo.

Morck sufre un fuerte trauma tras sobrevivir a un tiroteo en el que un joven agente pierde la vida y su compañero queda paralizado. A raíz de ese suceso, es reasignado a una sección de casos sin resolver, apartado del trabajo activo.

En ese aislamiento, Carl forma un equipo poco convencional junto a personajes que buscan redimirse. Juntos investigan la desaparición de Merritt Lingard, una fiscal interpretada por Chloe Pirrie, en un caso que revela oscuros secretos.

El reparto incluye a Alexej Manvelov, Kelly Macdonald y Leah Byrne, actores que contribuyen a la tensión de la narrativa.

Qué se sabe sobre la nueva temporada

Scott Frank regresa como guionista, director y productor ejecutivo. También participan Rob Bullock (Left Bank Pictures), Charlotte Moore, Mona Qureshi y Manda Levin en la producción para Netflix.

La filmación se realizará nuevamente en Edimburgo, manteniendo el estilo visual que caracterizó a la primera entrega. Desde la producción se indicó que el equipo se encuentra entusiasmado por continuar la historia de Carl Morck y explorar nuevos misterios del Departamento Q.

Además, Matthew Goode expresó su interés por seguir desarrollando a su personaje y descubrir nuevas aristas del universo narrativo creado por Frank. La plataforma respaldó completamente la visión del director, quien agradeció la libertad creativa brindada.

Netflix apostó nuevamente por una fórmula que ya ha probado su efectividad: tramas densas, un protagonista con conflictos internos y casos policiales que generan intriga en la audiencia global.

LEA MÁS: Una IA que funciona como Spotify alertó a científicos sobre una explosión estelar jamás vista

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.