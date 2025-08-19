Saque provecho de su cuenta: así se desbloquea el catálogo oculto de Netflix

Netflix aloja una amplia variedad de contenido que con frecuencia no aparece entre las sugerencias automáticas. Esta situación ha llevado a muchos usuarios a perderse series y películas relevantes dentro de su suscripción.
Para facilitar el acceso a esos títulos menos visibles, la plataforma permite usar códigos específicos que habilitan la exploración directa de categorías especializadas. Aunque esta función existe desde hace años, sigue siendo poco conocida por la mayoría de usuarios.
Cómo acceder al catálogo oculto de Netflix
Acceder a este contenido oculto no requiere herramientas externas. El método consiste en modificar una dirección web de la plataforma. Para ello, el usuario debe copiar y pegar el siguiente enlace en la barra de búsqueda del navegador: netflix.com/browse/genre/xx
En el espacio donde aparecen las dos letras “x”, se debe insertar el código numérico correspondiente al género deseado. Este procedimiento funciona tanto en computadoras como en teléfonos móviles.
De esta forma, es posible personalizar la experiencia de uso y explorar categorías completas de contenido, incluso aquellas que no aparecen en las recomendaciones que el algoritmo de Netflix prioriza.
Códigos que debe conocer para ver contenido oculto
Netflix agrupa su catálogo en cientos de subcategorías. A continuación, se detallan algunos de los códigos más útiles para explorar géneros específicos:
Animes (7424)
- 11881: Animación para adultos
- 2729: Ciencia ficción
- 9302: Comedia
- 452: Drama
- 10695: Terror
Cine clásico (31574)
- 32392: Musicales clásicos
- 46576: Acción y aventura clásicas
- 53310: Cine mudo
- 31694: Comedias clásicas
- 31273: Romances clásicos
Cine dramático (5763)
- 5763: Cine dramático general
- 3653: Basado en hechos reales
- 4961: Basado en libros
- 3179: Biografías
- 7243: Cine deportivo
Cine independiente (7077)
- 7077: General
- 3269: Intriga
- 384: Drama
- 11804: Acción y aventura
- 11079: Experimental
Cine de intriga (8933)
- 8933: General
- 3269: Independiente
- 10504: Político
- 5505: Psicológico
- 11140: Sobrenatural
Documentales (6839)
- 6839: General
- 3652: Biográficos
- 2760: Espirituales
- 5161: Extranjeros
- 5349: Históricos
Cine de terror (8711)
- 8711: General
- 6998: Temas satánicos
- 947: Monstruos
- 75930: Hombres lobo
- 75804: Vampiros
Este sistema de códigos brinda una forma alternativa de descubrir contenido más allá del alcance del algoritmo habitual.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.