¿Tiene una canción en la cabeza pero no recuerda el nombre? Así puede encontrarla con este truco

Las aplicaciones móviles y los asistentes inteligentes ayudan a reconocer canciones con solo oírlas o tararearlas

Muchas personas enfrentan la situación de tener una melodía en la mente sin lograr recordar el título. Gracias a la tecnología, existen varias aplicaciones móviles que ayudan a reconocer canciones de forma rápida y precisa.

Una de las más utilizadas es Shazam. Esta aplicación permite identificar una canción con solo reproducirla cerca del dispositivo. En pocos segundos muestra el título, el intérprete y, en muchos casos, el álbum al que pertenece.

Su nivel de acierto supera el 90% en temas musicales actuales. Además, se integra con plataformas como Spotify y Apple Music y almacena un historial de búsquedas.

Otra alternativa es SoundHound, que ofrece una función clave: permite tararear, silbar o cantar una melodía para encontrar el tema deseado. Esta opción resulta útil cuando no se dispone del audio original.

También destaca Musixmatch, que se enfoca en mostrar la letra sincronizada con la música. Su base de datos incluye traducciones a diferentes idiomas, lo que la convierte en una herramienta útil para comprender canciones extranjeras.

Las funciones de inteligencia artificial de Google y Apple también colaboran con la búsqueda musical. Basta con preguntar “¿Qué canción está sonando?”, para obtener una respuesta en pocos segundos.

Incluso, los asistentes inteligentes pueden detectar canciones que suenan en el ambiente o identificar fragmentos tarareados o silbados.

Estas herramientas amplían las posibilidades para quienes solo recuerdan una parte de la melodía.

