Apple prepara nuevo ‘Siri’: conozca los nuevos detalles del asistente virtual

Madrid. Apple inició las pruebas del nuevo Siri con un grupo reducido de aplicaciones para garantizar que su interacción, más inteligente e integrada, funcione correctamente cuando se lance, previsiblemente en la primavera del 2026.

La compañía pretende que el rediseño convierta a su asistente virtual en una herramienta más útil, impulsada por un modelo de lenguaje propio y por la tecnología conocida como Apple Intents, que, según el periodista de Bloomberg Mark Gurman, será el cambio decisivo.

Con Apple Intents, Siri podrá integrarse plenamente con otras aplicaciones y comprender el lenguaje natural para facilitar el control total del dispositivo únicamente con la voz.

Así, los usuarios podrán solicitar acciones como buscar y editar una fotografía específica o publicar un comentario en una entrada de Instagram.

Este avance continúa en desarrollo, con pruebas internas centradas en perfeccionar la funcionalidad, considerada clave tanto para el asistente como para los productos de hardware de la empresa.

La principal preocupación de Apple es contar con un número suficiente de aplicaciones compatibles en el momento del lanzamiento y que Apple Intents pueda aplicarse en diversos escenarios.

Por ello, la implementación inicial será limitada y se enfocará en las aplicaciones con las que ya se realizan pruebas.