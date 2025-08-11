Tecnología

Apple prepara nuevo ‘Siri’: conozca los nuevos detalles del asistente virtual

Compañía prevé lanzamiento de su nuevo asistente virtual en la primavera del 2026

EscucharEscuchar
Por Europa Press

Madrid. Apple inició las pruebas del nuevo Siri con un grupo reducido de aplicaciones para garantizar que su interacción, más inteligente e integrada, funcione correctamente cuando se lance, previsiblemente en la primavera del 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SiriAppleApple Intents
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.