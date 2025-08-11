Apple prepara nuevo ‘Siri’: conozca los nuevos detalles del asistente virtual

Madrid. Apple inició las pruebas del nuevo Siri con un grupo reducido de aplicaciones para garantizar que su interacción, más inteligente e integrada, funcione correctamente cuando se lance, previsiblemente en la primavera del 2026.
