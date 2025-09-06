Orlando Bloom habló sobre su separación con Katy Perry y sorprendió con lo que dijo

Orlando Bloom abordó su separación de Katy Perry y explicó cómo mantienen su vínculo familiar por el bienestar de su hija.

Orlando Bloom rompió el silencio tras su separación de Katy Perry, ocurrida en julio, luego de seis años de relación.

El actor de 48 años ofreció declaraciones sobre el tema en una entrevista con el programa Today, este viernes 5 de setiembre.

Bloom aseguró que se encuentra bien y agradecido por su etapa actual, en la que comparte la crianza de su hija Daisy con la cantante. Según explicó, su prioridad sigue siendo la familia.

“Estoy muy agradecido. Tenemos la hija más hermosa. Sabes, cuando dejas todo en el campo, como lo hice en esta película, me siento agradecido por todo. Y somos geniales. Vamos a ser geniales. No es más que amor”, expresó.

El anuncio de la ruptura se produjo en julio. En ese momento, la pareja divulgó un comunicado conjunto donde señaló que no habría un alejamiento total, ya que continuarían compartiendo la crianza de la menor.

Indicaron que seguirán siendo vistos juntos como familia y que su enfoque principal será criar a su hija con estabilidad, respeto y amor.

Las especulaciones sobre el fin del vínculo aumentaron cuando Bloom asistió sin Perry a la boda del empresario Jeff Bezos, en Venecia. Mientras tanto, la artista continuaba con su gira internacional Lifetimes, con más de 40 fechas pendientes.

En ese mismo mes, ambos fueron fotografiados durante unas vacaciones en un yate en Italia, junto a Flynn, hijo del actor. En las imágenes compartidas en redes sociales, se les observaba relajados y sonrientes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.