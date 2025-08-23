Johnny Depp podría regresar a ‘Piratas del Caribe’: esta es la petición de Orlando Bloom

Orlando Bloom expresó su deseo de que Johnny Depp regrese a la saga ‘Piratas del Caribe’ en su posible sexta entrega

El actor británico Orlando Bloom, de 48 años, manifestó su deseo de que Johnny Depp vuelva a interpretar a Jack Sparrow en una nueva película de la saga Piratas del Caribe, cuya sexta entrega estaría en desarrollo por parte de Disney.

Bloom participó en cuatro de las cinco entregas. No apareció en Navegando en Aguas Misteriosas (2011), pero Depp sí actuó en todas.

Los títulos de la franquicia son: La Maldición del Perla Negra (2003), El Cofre de la Muerte (2006), En el Fin del Mundo (2007), Navegando en Aguas Misteriosas (2011) y La Venganza de Salazar (2017).

Disney suspendió la franquicia tras las acusaciones por violencia doméstica contra Depp, hechas por su exesposa Amber Heard. Ambos protagonizaron un largo proceso judicial por esas denuncias.

Durante su participación en la convención Fan Expo Chicago, Bloom se refirió a los rumores sobre un nuevo filme. Afirmó que el proyecto aún se encuentra en fase de escritura y expresó que sería posible producir algo nuevo.

Además, comentó que le gustaría que regresara todo el elenco, al considerar que esa sería la mejor forma de lograr un buen resultado.

Hasta el momento, ni Disney ni Johnny Depp han dado declaraciones sobre la producción del sexto filme ni sobre un eventual regreso del actor.

