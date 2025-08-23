Viva

Johnny Depp podría regresar a ‘Piratas del Caribe’: esta es la petición de Orlando Bloom

El actor británico dijo que el éxito de una nueva película depende de reunir al elenco original

Por O Globo / Brasil / GDA
Orlando Bloom expresó su deseo de que Johnny Depp regrese a la saga ‘Piratas del Caribe’ en su posible sexta entrega
Orlando Bloom expresó su deseo de que Johnny Depp regrese a la saga ‘Piratas del Caribe’ en su posible sexta entrega (AFP/Disney)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

