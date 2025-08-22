Un actor de ‘Harry Potter’ cobra $1.000 por grabar saludos personalizados

Tom Felton, actor de Harry Potter, cobra $1.000 por grabar un saludo de un minuto. Es el que más gana en Cameo entre sus excompañeros.

El actor británico Tom Felton, conocido por su papel de Draco Malfoy en la saga Harry Potter, elevó a $1.000 el precio que cobra por grabar un video personalizado para sus seguidores.

Felton, de 37 años, ofrece estos contenidos a través de la plataforma Cameo, donde los usuarios pueden solicitar mensajes temáticos, como felicitaciones de cumpleaños, con textos breves a elección del comprador. Los videos tienen una duración promedio de 1 minuto y 13 segundos.

Según el medio británico Mirror, este precio representa un aumento importante en comparación con febrero del año pasado, cuando el mismo servicio costaba $720 y los mensajes eran más extensos, con una media de 2 minutos y 22 segundos.

A pesar del nuevo valor, Felton acumula 711 reseñas y una puntuación de 4,97 de 5. La plataforma indica que el actor permanece disponible las 24 horas para recibir solicitudes.

Entre los actores de la franquicia que también usan Cameo, Felton es el que cobra más caro.

Le siguen Bonnie Wright (Ginny Weasley) y Jamie Waylett (Vincent Crabbe), quienes fijaron su tarifa en aproximadamente $200 cada uno.

Tom Felton formó parte de las ocho películas de Harry Potter, desde La piedra filosofal (2001) hasta Las reliquias de la muerte - Parte 2 (2011). Su fortuna asciende a $10 millones, según el sitio especializado Celebrity Net Worth.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.