Un actor de ‘Harry Potter’ cobra $1.000 por grabar saludos personalizados

Pasó de villano en el cine a figura mejor pagada por mensajes personalizados en la plataforma Cameo

Por O Globo / Brasil / GDA
NEW YORK, NY - JULY 11: (L-R) Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint and Matthew Lewis attend the New York premiere of "Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 2" at Avery Fisher Hall, Lincoln Center on July 11, 2011 in New York City. Stephen Lovekin/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Lovekin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Tom Felton, actor de Harry Potter, cobra $1.000 por grabar un saludo de un minuto. Es el que más gana en Cameo entre sus excompañeros. (STEPHEN LOVEKIN/AFP)







