Margot Robbie vivió una inesperada interrupción de su bebé al promocionar su nueva película: vea el video

El llanto del bebé de Margot Robbie detuvo su primera aparición pública tras el parto durante entrevista con Access Hollywood. (Photo by Michael TRAN / AFP)

Margot Robbie vivió un inesperado momento durante una entrevista para promocionar su nueva película.

LEA MÁS: ¡“Barbie” está embarazada! Nuevas fotos de Margot Robbie le dan la vuelta al mundo

Su hijo, de tan solo nueve meses, interrumpió la conversación con su llanto, en lo que fue su primer compromiso público tras dar a luz.

La actriz Margot Robbie, de 35 años, participó en una entrevista junto a su colega Colin Farrell durante un evento de promoción del largometraje A Grande Viagem da Sua Vida, organizado por Access Hollywood en el Four Seasons Hotel de Beverly Hills.

La charla se desarrollaba con normalidad hasta que se escuchó el llanto del hijo de Robbie. La actriz pidió disculpas mientras reía, al tiempo que levantó la mano y expresó que lo lamentaba, aludiendo a la presencia de bebés.

El incidente ocurrió cuando ambos intérpretes hablaban sobre la banda sonora del filme. Farrell también reaccionó con humor y bromeó sobre lo que calificó como una “trilha sonora alternativa”.

El niño es fruto del matrimonio de Robbie con el productor y asistente de dirección Tom Ackerley.

La pareja ha mantenido la privacidad del menor y no han revelado su nombre ni difundido imágenes.

Margot Robbie acumula tres nominaciones al Oscar. En 2023, compitió en la categoría de Mejor Película como productora de Barbie. En 2019, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto por O Escândalo, y en 2017 como Mejor Actriz por Eu, Tonya.

LEA MÁS: El inesperado colapso del actor Austin Butler en un avión y su momento de ceguera temporal

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.