El inesperado colapso del actor Austin Butler en un avión y su momento de ceguera temporal

El actor relató un episodio de salud que lo hizo replantear su ritmo laboral y que encendió alarmas en medio de su carrera en ascenso

Por La Nación / Argentina / GDA
El actor vivió una crisis de salud por exceso de trabajo y aprendió a equilibrar su carrera con el bienestar personal.
El actor vivió una crisis de salud por exceso de trabajo y aprendió a equilibrar su carrera con el bienestar personal. (VALERY HACHE/AFP)







