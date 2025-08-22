El inesperado colapso del actor Austin Butler en un avión y su momento de ceguera temporal

El actor vivió una crisis de salud por exceso de trabajo y aprendió a equilibrar su carrera con el bienestar personal.

Austin Butler, reconocido por su papel en Elvis, vivió un episodio de salud que casi termina en tragedia.

Mientras volaba para grabar El club de los vándalos, perdió la vista por unos minutos y pensó que iba a morir. El actor de 34 años confesó que durante años ignoró señales claras de agotamiento extremo.

“Sentí como si me estuvieran chupando la vida del cuerpo”, describió.

Durante una entrevista con la revista Men’s Health, Butler recordó que se despertó en un avión con una fuerte migraña. En el momento del aterrizaje, sintió una especie de euforia que confundió con el inicio de la muerte.

Perdió temporalmente la visión durante varios minutos. A pesar de esto, no detuvo su jornada. Al aterrizar, continuó su día en el set de filmación como si nada hubiera pasado.

El intérprete atribuyó este evento a la falta de sueño y agotamiento físico, causados por su ritmo laboral.

Explicó que en sus inicios pensó que actuar implicaba sacrificarse sin límites. Esta no fue la única consecuencia de su entrega al trabajo. Después de grabar Elvis, pasó una semana hospitalizado por un cuadro similar a una apendicitis. Además, sufrió dolores intensos en el pie tras la gira promocional de Dune: parte dos.

Con el paso del tiempo, Butler empezó a escuchar los consejos de colegas con más experiencia. Uno de ellos fue Laura Dern, quien le ayudó a entender que se puede mantener el compromiso actoral sin destruirse en el proceso. Gracias a ese cambio de perspectiva, hoy busca un equilibrio entre su carrera y su salud.

El consejo clave de Tom Hanks para cuidar su salud mental

Durante el rodaje de Elvis, Tom Hanks interpretó al Coronel Parker, mientras que Butler se sumergió por completo en el personaje de Presley. Esta dedicación preocupó a Hanks, quien lo animó a involucrarse rápidamente en un nuevo proyecto para evitar el desgaste emocional.

Ese proyecto fue Masters of the Air, una serie producida por Hanks y Steven Spielberg. La producción forma parte de una trilogía sobre la Segunda Guerra Mundial que también incluye Band of Brothers y The Pacific. Para Butler, esta transición resultó crucial para preservar su estabilidad mental.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.