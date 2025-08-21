Dakota Johnson y Melanie Griffith sorprenden con emotivo reencuentro madre-hija en alfombra roja

Melanie Griffith y Dakota Johnson reaparecieron juntas en la alfombra roja tras un año sin compartir eventos públicos.

Dakota Johnson y Melanie Griffith llamaron la atención este martes 19 de agosto durante el estreno de la película Splitsville en Los Ángeles.

El evento marcó una inusual aparición pública conjunta, algo que no ocurría desde la presentación de Slip en 2023.

LEA MÁS: Astronómicos ingresos de actor de ‘American Pie’ salen a la luz por disputa legal con su exesposa

Melanie Griffith, de 68 años, eligió un atuendo sobrio compuesto por blazer blanco, pantalón amplio y tenis beige, con el cabello recogido en un moño. Por su parte, Dakota Johnson, de 35 años, optó por un vestido metálico color plata sin tirantes de la marca Gucci, con el cabello suelto y maquillaje en tonos nude.

Aunque no suelen asistir juntas a eventos públicos, la actriz reveló en una entrevista reciente con la revista People que recibió apoyo económico de sus padres en los inicios de su carrera.

Comentó que enfrentó momentos difíciles en los que no podía cubrir necesidades básicas y debió pedir ayuda a su familia. Agradeció haber contado con esa posibilidad, pese a las advertencias que le hicieron sobre los retos de trabajar en la industria cinematográfica.

Melanie Griffith ha mantenido una vida personal marcada por relaciones mediáticas. Conoció a Don Johnson cuando tenía 14 años, mientras él trabajaba junto a su madre, Tippi Hedren, en la película The Harrad Experiment (1973). Tippi relató en 1989 que su hija se enamoró de inmediato.

A los 15 años, Melanie se mudó con Johnson, se comprometió a los 18 y contrajo matrimonio en Las Vegas el 8 de enero de 1976. El vínculo se anuló poco después.

Además de Dakota, la actriz es madre de Alexander Bauer, de 39 años, fruto de su relación con Steven Bauer, y de Stella Banderas, de 28, nacida de su matrimonio con Antonio Banderas.

LEA MÁS: Dakota Johnson recordó las dificultades que vivió cuando su papá dejó de mantenerla: ‘No podía pagar el alquiler’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.