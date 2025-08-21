Astronómicos ingresos de actor de ‘American Pie’ salen a la luz por disputa legal con su exesposa

Seann William Scott enfrenta conflicto legal por custodia y manutención de su hija, con ingresos revelados que superan los $110.000 mensuales. Infobae.

Los ingresos mensuales del actor Seann William Scott, reconocido por su papel de Steven Stifler en la saga American Pie, se dieron a conocer por una disputa legal con su exesposa Olivia Korenberg, relacionada con el cálculo de la pensión alimentaria de su hija de cinco años.

Scott, quien ha participado en las series Reparos en Familia y The Righteous Gemstones, así como en la película Jackpot - Lotería Mortal!, junto a John Cena y Awkwafina, reportó ingresos mensuales de $110.000.

De ese monto, $45.000 corresponden a regalías y $31.000 a dividendos e intereses, según información publicada por Us Weekly.

Además, declaró poseer $158.000 en efectivo y cuentas bancarias, $12.285.322 en acciones y títulos y $18.781.328 en propiedades, que incluyen tres residencias en Los Ángeles.

En cuanto a bienes materiales, el actor reportó un Honda Passport valorado en $55.000, un Mini Cooper de $30.000, joyas por $650, muebles por $171.000 y una colección de arte valorada en $93.000.

Estos datos surgieron durante el proceso de divorcio y cálculo de honorarios legales, así como de la pensión alimentaria para su hija Frankie. La separación legal ocurrió el 2 de octubre de 2023, luego de cuatro años de matrimonio. Scott presentó la solicitud de divorcio en febrero de 2024, alegando diferencias irreconciliables.

El actor indicó haber desembolsado más de $500.000 en gastos legales, y reportó gastos mensuales cercanos a los $60.000, que incluyen impuestos, mantenimiento de propiedades, servicios públicos, compras, restaurantes, telefonía, vestimenta y entretenimiento.

En mayo de 2024, tras concretarse el divorcio, ambas partes renunciaron a cualquier derecho a recibir pensión alimentaria. No obstante, un mes después, Korenberg afirmó que Scott la sorprendió al vender una propiedad en común. Alegó que lo hizo como represalia por su nueva relación amorosa. Scott rechazó esa versión y sostuvo que se trató de una decisión puramente financiera.

Korenberg pidió al tribunal una modificación del acuerdo de custodia compartida, solicitando la custodia exclusiva y autorización para mudarse a una distancia mayor a 32 kilómetros del actor, límite establecido en el acuerdo actual. El tribunal rechazó su solicitud de custodia exclusiva.

Durante el paro de guionistas y actores de Hollywood en 2023, motivado por exigencias salariales y límites al uso de inteligencia artificial, el actor Seann William Scott recordó el modesto salario que recibió por su papel en American Pie.

En declaraciones al medio Deadline, el intérprete indicó que ganó $8.000 por su participación en la exitosa comedia, que logró recaudar $235 millones en taquilla mundial.

Aunque para algunos especialistas esa cifra resultó insignificante, Scott señaló que en aquel momento consideró esa suma como “un montón de dinero”. También recordó que, tras ese trabajo, debió vender churros para mantenerse.

