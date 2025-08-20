‘Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño’: Maribel Guardia confirma que dejó de ayudar económicante a su nieto

Maribel Guardia interrumpió el apoyo económico a su nieto y sigue en disputa legal con su exnuera por la custodia del menor.

Las diferencias entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, provocaron un cambio radical en la vida del nieto de la actriz, José Julián, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa.

Guardia interrumpió el apoyo económico que brindaba al niño. Según explicó, la decisión fue tomada por Tuñón, quien rechazó la ayuda durante una audiencia judicial. No obstante, la actriz indicó que se mantiene dispuesta a cubrir los gastos del menor si lo autoriza un juez en el futuro.

“En algún momento que esté yo con el juez decirle que estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor”, mencionó.

El menor vivió durante algunas semanas con su abuela, por decisión legal. Posteriormente regresó con su madre, con quien permanece actualmente. Desde entonces, Maribel no ha vuelto a verlo.

Tuñón ha señalado en redes sociales que el niño no desea reencontrarse con su abuela. Además, afirmó que no ha preguntado por ella.

Por su parte, Guardia aseguró que su intención es seguir presente en la vida del menor, al considerar que representa el legado de su hijo. Expresó que le gustaría verlo en un espacio digno, no bajo condiciones estresantes.

“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida, sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida y verlo de una manera digna, no en un cubículo ahí estresado”, indicó.

El proceso judicial se mantiene en curso. A la fecha, no se ha determinado un régimen de visitas, y Guardia insiste en obtener la custodia.

El conflicto legal inició en enero, cuando la actriz demandó a Tuñón. Argumentó que la joven no cuenta con condiciones óptimas para criar a José Julián. También expresó preocupación por el bienestar del niño, debido a presuntos problemas de la madre relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias.

