Thalía celebró los 30 años de ‘María la del barrio’ y recordó escenas icónicas de la novela

La actriz celebró el aniversario de la telenovela con escenas inéditas y recordó el legado que dejó en la televisión internacional.

Thalía conmemoró el aniversario número 30 de la telenovela María la del barrio con una publicación en Instagram que incluyó imágenes de la producción.

La artista mexicana resumió con una serie de fotografías los momentos más recordados de una de las historias más queridas de la televisión latinoamericana.

La serie se transmitió por primera vez en 1995. Desde su estreno, alcanzó una audiencia global al ser difundida en más de 180 países.

La trama giró en torno a María Hernández, una joven humilde que fue acogida por una familia adinerada. El drama, protagonizado por Thalía, abordó temas sociales como la discriminación, la pobreza y las diferencias de clase.

La intérprete recordó que este personaje enseñó a millones de personas a no olvidar sus raíces y a superar los obstáculos. También mencionó que la historia conectó con audiencias que no hablaban español. Según dijo, ese vínculo sigue vigente y sirve como motivo para unir a las familias.

“Este personaje nos ha enseñado tanto, a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos”, escribió la actriz en la publicación.

Antes de esta producción, Thalía ya era conocida por protagonizar María Mercedes y Marimar, las dos entregas anteriores de la llamada “Trilogía de las Marías”. Sin embargo, María la del barrio consolidó su figura como ícono internacional.

