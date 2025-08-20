Mauro Icardi fue condenado por pensión alimentaria y enfrenta un embargo millonario

Mauro Icardi recibió una sanción judicial en medio de su regreso al Galatasaray. El futbolista fue incluido en la lista de deudores alimentarios, luego de varios meses sin cumplir con el pago de las obligaciones alimentarias favor de sus hijas.

El Juzgado Civil 106 ordenó una multa y un embargo sobre la propiedad conocida como la Casa de los Sueños. La información se conoció luego de que la periodista Laura Ubfal publicara un documento oficial en su cuenta de X.

Primicia

Mauro Icardi declarado deudor alimentario

Si entra no puede volver a salir del pais

U$S 3500 de multa diaria

La sentencia establece que, si Icardi ingresa a territorio argentino, no podrá salir del país hasta resolver la situación. El monto embargado por concepto de alimentos asciende a $110.000. A esta cifra se suma un monto de $3.500 por intereses, costas y costos del proceso de ejecución.

El juez sustentó su decisión en la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del futbolista. Según el fallo, resultaba procedente dictar una medida cautelar para garantizar los derechos económicos de las menores.

Horas después, la Justicia rechazó la impugnación presentada por la defensa del futbolista. La liquidación presentada por la parte demandante fue aprobada por un capital de $122.443,08, según consta en el dictamen judicial.

Wanda Nara, madre de las hijas del jugador, reaccionó públicamente tras el fallo. En su perfil de X, publicó un mensaje cuestionando que Icardi exija sus derechos mientras no cumple con sus obligaciones.

También lo señaló por cubrir gastos escolares de los hijos de su actual pareja, María Eugenia la China Suárez, mientras no responde económicamente por sus hijas.

