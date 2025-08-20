Puro Deporte

Mauro Icardi fue condenado por pensión alimentaria y enfrenta un embargo millonario

El delantero argentino acumuló una deuda de más de $120.000 por incumplir con pagos a sus hijas

Por La Nación / Argentina / GDA
Icardi fue declarado deudor alimentario. Le embargaron una casa.
Icardi fue declarado deudor alimentario. Le embargaron una casa. (IG/@mauroicardi/IG/@mauroicardi)







