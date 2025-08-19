Exfigura del Real Madrid pone en aprietos legales a la FIFA

El caso de Diarra se convirtió en un nuevo revés legal para la FIFA por sus normas de traspasos. AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

La FIFA enfrenta un nuevo capítulo judicial que expone sus normas de traspasos de jugadores.

El exfutbolista francés Lassana Diarra, quien militó en el Real Madrid desde el 2008 hasta el 2012, presentó una demanda en la que exige una indemnización de 65 millones de euros tanto a la FIFA como a la Federación Belga de Fútbol.

El reclamo surgió luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara en octubre del año pasado que ciertas normas de traspasos de la FIFA contradicen el derecho comunitario europeo.

Según explicó su abogado, Martin Hissel, Diarra acudió a la justicia nacional ante la falta de acuerdo con las entidades involucradas.

Alegó que era necesario hacer cumplir la sentencia del TJUE mediante procesos judiciales locales.

El conflicto se originó en 2014, cuando Diarra decidió rescindir su contrato con el Lokomotiv de Moscú debido a una fuerte reducción salarial. El objetivo era incorporarse al club belga Charleroi.

Sin embargo, el equipo ruso respondió con una demanda de $22 millones por ruptura contractual.

Debido a la amenaza de esa indemnización, Charleroi se retiró de la negociación. El caso llegó a la justicia belga con el respaldo del sindicato mundial de jugadores FIFPro.

Diarra criticó la negativa de la FIFA de alcanzar un acuerdo extrajudicial y consideró que refleja un desprecio constante por los derechos de los jugadores y por el Estado de derecho, según indicó en un comunicado oficial.

Afirmó que deberá volver a comparecer ante la justicia por falta de alternativas.

