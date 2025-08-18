Balón de Oro 2025: fecha confirmada y lista completa de nominados

La edición 2025 del Balón de Oro se entregará el 22 de setiembre en el Théâtre du Châtelet de París, sin una hora oficial confirmada hasta el momento.

Esta edición no contará con la presencia de Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, los dos futbolistas que dominaron el galardón durante las últimas décadas. La ausencia de ambos deja abierta la competencia, sin un candidato claro al premio en la categoría masculina.

Nominados al Balón de Oro 2025: categoría masculina

Los organizadores anunciaron una extensa lista de 30 jugadores nominados, entre los que no hay un favorito claro. Estos son los postulados:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Nápoles)

Nuno Mendes (PSG)

Joao Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabián Ruiz (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Nominadas al Balón de Oro 2025: categoría femenina

En la rama femenina, Aitana Bonmatí se perfila como la principal favorita, luego de haber ganado el premio en 2024. Sin embargo, otras figuras también destacan como fuertes competidoras:

Mariona Caldentey y Alexia Putellas , ambas de España

y , ambas de España Chloe Kelly y Alessia Russo, representantes de Inglaterra

Máximos ganadores del Balón de Oro

Lionel Messi encabeza la lista histórica con ocho Balones de Oro, la mayoría obtenidos durante su carrera con el FC Barcelona. Lo sigue Cristiano Ronaldo, quien ha conseguido cinco premios.

A continuación, el listado de los principales ganadores hasta 2025:

Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023

Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017

Michel Platini: 1983, 1984 y 1985

Johan Cruyff: 1971, 1973 y 1974

Franz Beckenbauer: 1972 y 1976

Ronaldo Nazário: 1997 y 2002

Alfredo Di Stéfano: 1957 y 1959

Kevin Keegan: 1978 y 1979

Karl-Heinz Rummenigge: 1980 y 1981

