Costa Rica es el segundo país del mundo que más despide técnicos

En apenas cuatro jornadas del Apertura 2025, Herediano y Sporting ya cambiaron de técnico, reflejando la inestabilidad señalada por el CIES

Por Silvia Ureña Corrales
16 de marzo del 2025. Estadio Ernesto Rorhmoser de Pavas. Jornada 13 del Torneo de Clausura 2025 del Campeonato Nacional de Futbol de Primera División. El Sporting F.C. se enfrenta al Club Sport Herediano (CSH) en juego pactado para las 6 p.m. En la foto: Foto: Albert Marín para la Nación.
Costa Rica es uno de los países con mayor rotación de técnicos, con dos despidos en las primeras fechas del Apertura 2025.Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín/Sporting FC vs Club Sport Heredia)







