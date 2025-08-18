Costa Rica es el segundo país del mundo que más despide técnicos

Costa Rica es uno de los países con mayor rotación de técnicos, con dos despidos en las primeras fechas del Apertura 2025.Foto: Albert Marín para la Nación.

Costa Rica se ubicó entre las ligas con mayor inestabilidad en los banquillos, de acuerdo con un estudio del Observatorio de Fútbol del CIES.

El informe, publicado el 23 de abril de 2025, reveló que 90% de los entrenadores de la Primera División costarricense llevaba menos de un año en el cargo, lo que convirtió al país en una de las competiciones con más rotación en el mundo.

El promedio de permanencia en Costa Rica alcanzó apenas 116 días, la segunda cifra más baja entre las 65 ligas evaluadas. En el promedio mundial, 65,6% de los técnicos tenía menos de un año en funciones.

Listado del CIES (CIES/CIES)

En Europa, la Serie A italiana registró la tasa más baja de estabilidad. En contraste, la Eredivisie neerlandesa mostró mayor consistencia, con siete de sus 18 entrenadores que ya superaban un año al frente.

Dos técnicos fuera en apenas cuatro jornadas

La tendencia volvió a quedar en evidencia en el Torneo de Apertura 2025. Dos entrenadores perdieron su puesto en apenas cuatro fechas.

El Club Sport Herediano informó el 7 de agosto que Pablo Salazar no continuaría como director técnico tras la derrota 4-2 contra Diriangén de Nicaragua en la Copa Centroamericana. Apenas diez días después, el 17 de agosto, Luis Marín dejó de ser el entrenador de Sporting FC, convirtiéndose en el segundo cese del campeonato.

En el Clausura 2025, el primer técnico en salir había sido Cristian Oviedo, de Santa Ana, después de cinco derrotas consecutivas. En el Apertura 2024, Luis Fernando Fallas, de Pérez Zeledón, fue despedido tras cuatro jornadas, con tres empates y una derrota.

El Observatorio de Fútbol del CIES forma parte del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), con sede en Neuchâtel, Suiza.

Se especializa en el análisis estadístico del fútbol y fue fundado en 2005 por los doctores Raffaele Poli y Loïc Ravenel. Actualmente está conformado por Poli, Roger Besson y Ravenel, junto con el colaborador de datos Andrea Pessina.

La institución cuenta con el respaldo del personal del CIES, que combina investigación y formación en distintas áreas vinculadas al deporte.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.