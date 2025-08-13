Puro Deporte

Costa Rica está entre las ligas que más rápido cambian de técnico en el mundo

Un informe internacional colocó a Costa Rica con la permanencia más corta de técnicos en el fútbol mundial

Por Silvia Ureña Corrales y Gustavo Jiménez
El 90% de los entrenadores en Costa Rica lleva menos de un año en el cargo, según el Observatorio de Fútbol CIES.
El 90% de los entrenadores en Costa Rica lleva menos de un año en el cargo, según el Observatorio de Fútbol CIES. (Archivo/Archivo)







