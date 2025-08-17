Puro Deporte

¡Guillotina afilada! Cae otro técnico por malos resultados en el campeonato nacional

Dos entrenadores perdieron su puesto en apenas cuatro fechas del Torneo de Apertura 2025

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

En el fútbol no importa jugar bonito o feo, sino obtener los resultados que se necesitan. Después de un arranque de pesadilla, un equipo que se reforzó hasta los dientes hoy emprende la búsqueda de un nuevo entrenador.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SportingLuis MarínApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.