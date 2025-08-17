¡Guillotina afilada! Cae otro técnico por malos resultados en el campeonato nacional

En el fútbol no importa jugar bonito o feo, sino obtener los resultados que se necesitan. Después de un arranque de pesadilla, un equipo que se reforzó hasta los dientes hoy emprende la búsqueda de un nuevo entrenador.

Luis Marín dejó de ser el director técnico de Sporting FC y con él también se marcha su asistente, Harold Wallace. La decisión obedece a un mutuo acuerdo.

En cuatro presentaciones, Sporting no enderezó el camino. El equipo albinegro se estrenó en su casa con una derrota contra Liga Deportiva Alajuelense; después cayó de local ante Cartaginés, y también mordió el polvo en su visita a Pérez Zeledón.

Después de esas tres derrotas en fila, ya las cosas parecían muy complicadas para la continuidad de Luis Marín.

El viernes anterior, Sporting regresó al Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas y ahí empató 1-1 contra San Carlos.

Harold Wallace y Luis Marín ya no forman parte de Sporting. (Albert Marín/Sporting FC vs Club Sport Heredia)

Viendo el panorama completo, con el desempeño en cancha del equipo que apenas registra un punto de doce posibles, Luis Marín tenía más que claro que las cosas no andaban bien. Y la dirigencia también.

Los resultados mandan y los entrenadores viven de eso. Hoy Sporting tiene la tarea de encontrar cuanto antes a su nuevo director técnico.

Muy rápido, Luis Marín se convierte en el segundo entrenador cesado en lo que va del Torneo de Apertura 2025. El primer estratega en dejar el banquillo fue Pablo Salazar, en las filas del Club Sport Herediano.