Saprissa dice adiós a Paulo Wanchope y anuncia a su nuevo entrenador

El Deportivo Saprissa siguió los pasos de Herediano y de Sporting y optó por hacer un cambio de técnico producto de los malos resultados. El cuadro morado oficializó la salida de Paulo César Wanchope y de una vez anunció a su sucesor.

“El Deportivo Saprissa informa que Paulo César Wanchope no continuará como director técnico del primer equipo masculino. La institución le agradece profundamente por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, se lee en el comunicado oficial del cuadro tibaseño.

La apuesta inmediata será alguien de la casa, quien no solo llega como apaga incendios, sino que tiene la virtud de saber manejar bien el camerino morado: Vladimir Quesada.

La “S” lo describe como un referente histórico y formador de la institución y recuerda que él se incorporó al club desde los 12 años y debutó en la Primera División el 3 de noviembre de 1985.

LEA MÁS: Wanchope está en la puerta de salida de Saprissa; vea quién podría ser su reemplazo

El Deportivo Saprissa cesó a Paulo Wanchope y volvió a apostar por un viejo conocido. (Mayela López/Mayela López)

También recuenta que como jugador conquistó seis títulos nacionales y cinco internacionales, consolidándose como una figura emblemática del saprissismo.

“En su faceta como entrenador, ha guiado al equipo a los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como los títulos de Apertura 2023 y 2024, siendo parte fundamental del histórico tetracampeonato morado”, versa en la reseña.

Ahí mismo se indica que el “Deportivo Saprissa le desea el mayor de los éxitos a Vladimir Quesada en esta nueva etapa al frente del banquillo morado y reafirma su confianza en su capacidad, liderazgo y profundo compromiso con la institución”.

La “S” perdió el miércoles anterior en Panamá ante el Independiente, por la Copa Centroamericana, y antes sumó una goleada en contra ante Cartaginés, un pálido empate en Liberia y una insípida victoria ante el Verdes de Belice.

Además, a lo interno del club preocupan algunas cosas, como tantas lesiones.

Vladimir Quesada será el hombre encargado de dirigir a Saprissa este sábado en el partido contra Sporting, un duelo que también marcará el estreno de Minor Díaz al frente de los albinegros.

A Wanchope no se le dieron los últimos resultados, donde sumó dos derrotas, un triunfo y un empate, pero lo que más preocupó entre los saprissistas, fue el mal accionar del equipo.

“Estamos preocupados y también estamos en modo análisis total y permanente de qué está pasando y cómo vamos a hacer para resolverlo”, dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, tras la llegada del equipo después del compromiso en Panamá.

Y la respuesta fue inmediata, la salida de Paulo César, es la medida que tomaron los morados para tratar de enderezar el camino en una semana complicada, con partido el sábado, el martes de la otra semana, contra Motagua por la Copa Centroamericana de la Concacaf y la obligación de ganar para clasificar. Además, se viene el clásico contra Alajuelense, el sábado 30 de este mes.

Paulo Wanchope solo duró cinco meses en el banquillo saprissista, tras reemplazar a José Giacone, quien llegó al club en julio del año pasado y se marchó, ocho meses después de ser contratado.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.