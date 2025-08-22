Wanchope está en la puerta de salida de Saprissa; vea quién podría ser su reemplazo

La dirigencia del Deportivo Saprissa analiza en este momento la continuidad de Paulo Wanchope como entrenador del equipo, luego de los malos resultados de las últimas semanas.
Según supo La Nación, Wanchope tiene el panorama complicado para continuar y en el escritorio ya hay nombres de posibles reemplazos, empezando por Vladimir Quesada, quien ha dirigido al club en otras oportunidades.
Saprissa perdió el miércoles anterior en Panamá ante el Independiente, por la Copa Centroamericana, y antes sumó una goleada en contra ante Cartaginés, un pálido empate en Liberia y una insípida victoria ante el Verdes de Belice.
