Puro Deporte

Erick Lonis admite preocupación por Saprissa y se refiere al futuro de Paulo Wanchope

A los morados se les vienen juegos trascendentales contra Sporting, Motagua y Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa enfrenta una semana clave y decisiva, donde está en juego seguir con vida en la Copa Centroamericana de la Concacaf y encarar el primer clásico de la temporada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaDeportivo SaprissaErick LonisAlajuelenseMotagua
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.