Erick Lonis se pasa de honesto: revela el dinero que tiene Saprissa para fichar a un delantero

El dirigente morado aseguró que no es de quedarse de brazos cruzados

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa quiere y busca otro delantero, un atacante que alivie la falta de gol en el equipo, pero Erick Lonis, dirigente morado e integrante del comité deportivo del club, reconoció que el presupuesto es una traba para fichar.








