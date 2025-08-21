Erick Lonis se pasa de honesto: revela el dinero que tiene Saprissa para fichar a un delantero

El Deportivo Saprissa quiere y busca otro delantero, un atacante que alivie la falta de gol en el equipo, pero Erick Lonis, dirigente morado e integrante del comité deportivo del club, reconoció que el presupuesto es una traba para fichar.

Lonis lo ha dicho otras veces: para nadie es un secreto que a Saprissa le hacen falta goles. Trató de solucionar el inconveniente con la llegada de los panameños Newton Williams y Gustavo Herrera, pero el primero se lesionó y el segundo no ha podido marcar.

Llegó el joven Marcos Escoe, pero Lonis sigue en la búsqueda de otro romperredes. Incluso Paulo Wanchope, técnico del equipo, afirmó que habló con Erick para tener la posibilidad de contar con otro atacante.

Pero la pregunta es: ¿cuánto dinero tiene Saprissa o Erick Lonis para salir al mercado por un buen fichaje?

“En este momento no tenemos nada para fichar”, le dijo Lonis a Anthony Porras, periodista de Radio Columbia en Panamá, un día antes del partido que los morados disputaron contra el CAI en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“¿Pero cómo vas a hacer?”, le preguntó Anthony ante la respuesta de Lonis de que en este instante no hay dinero.

“Yo busco, esa es la forma, esa es mi labor. Usted como trabajador tiene que buscar la forma de resolver. Yo no me puedo sentar a decir: no hay plata, así me quedo. No, yo busco la forma”, indicó Lonis.

Erick agregó que Saprissa es muy poderoso y que él debe buscar la forma de encontrar una solución.

“Busco la forma, para eso estoy aquí. Sé que el saprissista a mí me quiere, pero también sé que debo estar al cien por ciento. Tengo que buscar la forma. Si yo digo ‘no hay’, no es así, yo lo logro”, señaló Lonis.

Para el excapitán de Saprissa y ahora dirigente, el reto está en traer jugadores buenos.

“Si usted me da 200 mil dólares, así hasta yo decía mi abuela”, dijo Lonis, quien consideró que los dos fichajes que hizo, Newton Williams y Gustavo Herrera, son buenos jugadores.

“A Newton le pasó lo que le sucedió. Ya se operó, está en recuperación y va más rápido de lo que habíamos esperado. El porcentaje de recaída de una cirugía de ligamento cruzado en Saprissa es cero; es decir, de los 20 que se han operado, según el dato que me dio el departamento médico, ninguno ha recaído. Eso significa que cuando Newton esté, la probabilidad nos ayuda. Es muy buen jugador. Y si usted ve a Gustavo, el mismo saprissista dice que es un excelente jugador, solo que está ansioso”, comentó Lonis.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, defiende la contratación de los panameños Newton Williams y Gustavo Herrera. "Son buenos jugadores", dijo Lonis. (Mayela López/Mayela López)

Erick Lonis recordó que Newton arrancó y explotó en 10 minutos y consideró que, si no le hubiera pasado nada, en el partido de su debut habría hecho un gol más.

“Gustavo (Herrera) va a empezar a hacer goles y a poner asistencias. Nosotros debemos buscar jugadores en esa línea, que quieran venir a Saprissa, que podamos comprarlos y que sean potenciales”, dijo Lonis.

Erick preguntó cuántos delanteros consolidados ha traído Saprissa. Recordó al hondureño Jerry Bengtson, de quien dijo que tiene más de 200 goles en Honduras y no brilló en Saprissa.

“Se fue. El hecho de traer un delantero que esté súper consolidado en otro lado y usted tenga que invertir una cantidad de dinero, no te asegura nada. Si vamos a correr el riesgo, corrámoslo con alguien que no comprometa nuestras finanzas”, manifestó Erick Lonis.

