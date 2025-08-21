Puro Deporte

‘¿Quieren un picapiedra?‘: Esteban Alvarado sacude a Saprissa y habla de Wanchope

El arquero morado señaló los errores y pidió más entrega a sus compañeros

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Esteban Alvarado no se mordió la lengua para reconocer en qué están fallando todos en el Deportivo Saprissa. El arquero fue autocrítico y no evadió responsabilidades.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaEsteban AlvaradoCAICopa Centroamericana de la Concacaf
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.