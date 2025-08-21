Paulo Wanchope responde a las críticas: ‘Siempre estoy bajo la lupa’

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, no tuvo otra salida que ponerle el pecho a la adversidad y dar la cara ante la dolorosa derrota que sufrió su equipo en la visita contra el CAI de Panamá.

En la Copa Centroamericana de la Concacaf, los morados dejaron escapar la gran oportunidad de clasificar a los cuartos de final del torneo, al caer 1-0 en el minuto 82.

Saprissa no tuvo los arrestos para golpear a los panameños. Tuvo algunas llegadas y un par de opciones claras, por medio de Gustavo Herrera, pero no logró sacudir las redes.

El conjunto canalero, que llegó poco al ataque e inquietó poco a Esteban Alvarado, al final le dobló las rodillas con el golazo al ángulo en tiro libre directo de Ángel Caicedo.

- ¿Qué ha sucedido en los últimos juegos que no pueden ganar? Además, usted está siendo muy criticado, ¿cómo se siente al ser tan señalado?

- Voy a hablar de este partido, que fue extraño. Tuvimos opciones importantes, en el primer tiempo hubo pocas del rival y luego aprovecharon muy bien la táctica fija para llevarse el juego. En términos generales, el partido no fue bueno para los aficionados y lo que importa son los resultados. Respecto a la crítica y a los señalamientos, el técnico que esté de turno en Saprissa, si no consigue una seguidilla de victorias, siempre va a tener ese nivel de presión. A la afición le pido disculpas, sobre todo a quienes vinieron.

“¿Cómo llevo esto?"

“El rendimiento es así, siempre he estado bajo la lupa como jugador y ahora como entrenador, y la expectativa a mi alrededor siempre es grande”.

- ¿A qué se debe el bajón del rendimiento, si el equipo empezó ganando los partidos?

- El ambiente es complejo y, a veces, se vive en una fantasía para bien o para mal, dependiendo del manejo de los medios y las redes sociales. Previo a este partido había mucha crítica, como si fuéramos un desastre. Del torneo nacional ya había dicho antes que podemos estar mejor; no nos vemos mal, y en esta Copa igual, podemos estar mejor. No sacamos los tres puntos, pero tenemos opciones para clasificar. Esto es Saprissa y siempre se forma esa nebulosa: no se está tan mal, pero se hace ver como que todo está mal.

Paulo Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que todos, jugadores y cuerpo técnico deben dar más. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Esto es lo que Saprissa tiene? ¿Le hace falta material humano?

- Hace una semana y media me dijeron que, cuando no ganamos, es culpa del técnico, y cuando ganamos, son los jugadores. Pero bueno, queremos dar más: somos un equipo. Estoy a la cabeza y todos tenemos que dar más y tomar mejores decisiones como cuerpo técnico. Los jugadores también deben tomar mejores decisiones en el campo. Somos uno solo y debemos buscar la solución a lo interno. Me preocupa el hecho de que seamos consistentes en nuestro funcionamiento.

