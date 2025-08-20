Lonis suelta bomba en Saprissa: Blindó cinco jugadores y por uno de ellos tasado en casi $1 millón ‘han llovido ofertas’

El Deportivo Saprissa amarró a varias de sus fichas y las blindó, dijo Erick Lonis, dirigente de los morados, quien incluso aseguró que por uno de ellos les llueven las ofertas.

Lonis expresó que, por el jugador —una de las promesas de la institución—, les han llegado propuestas de Alemania, la MLS de Estados Unidos, Bélgica, Rusia y España.

El directivo confirmó la noticia en una entrevista desde Panamá con Anthony Porras, periodista de Radio Columbia.

“Cuando llegué había algún descontento de algunos jugadores, quienes sentían que su rendimiento era muy bueno, su proyección era muy buena, pero no estaban recibiendo la remuneración económica que correspondía”, dijo Lonis.

Erick agregó que analizó caso por caso y, dentro de la institución, hicieron algo que él definió como una operación blindaje.

“Blindamos cinco jugadores: Samir y Gerald Taylor, Kenay y Kenan Myrie, y Alberth Barahona. A todos les mejoramos su situación, a todos en la forma económica, y a otros en algunas facilidades. Por ejemplo, Alberth Barahona, quien es estudiante de Derecho, recibió el beneficio de vivir más cerca de la universidad. Ahora todos están contentos”, resaltó Lonis.

El dirigente explicó por qué les mejoraron las condiciones a los muchachos, a quienes ve con proyección internacional.

“Les dije que hacemos esto porque no queremos que estén pensando en que se tienen que ir a la primera oferta que les llegue. Logramos eso y necesitamos que ellos se concentren en jugar con Saprissa, buscar un puesto en la Selección y consolidarse en Saprissa”, opinó Lonis.

Erick Lonis aseguró que por Kenay Myrie, lateral del Deportivo Saprissa, les han llovido las ofertas. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Anthony Porras le consultó a Erick por qué, si han tenido tantas ofertas por Kenay Myrie, no lo han vendido al fútbol de Europa.

“Hicimos un análisis de lo que en ese momento se estaba valorando en esos futbolistas y los revaloramos. Por ejemplo, Kenay (Myrie) estaba en 375 mil euros (₡221 millones); hoy está en 800 mil ($935.000 o ₡471 millones)”, aseguró Lonis, quien detalló que no solo por Kenay han llegado las propuestas.

“¡Ha habido ofertas por Gerald Taylor, nos han llovido ofertas por Kenay! Cuando yo llegué al club, su valor estaba tasado en 375 mil; hicimos un estudio financiero y de proyección, corrimos varias plataformas y determinamos que ahora está en 800 mil euros, y cuando juegue más partidos valdrá más”, señaló Lonis.

Erick Lonis integrante del comité deportivo de Saprissa, aseguró que amarran a jóvenes con proyección para que se concentren en jugar. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

Erick insistió en que el interés en otras latitudes por Kenay es bastante grande.

“Han llovido ofertas por él. También hemos tenido ofertas por Dax Palmer, a quien no blindamos ahora, pero viene una segunda ola de blindaje, que incluye a Dax Palmer, Akheem Wilson y Johnny Myrie”, adelantó Erick Lonis.

