Puro Deporte

Lonis suelta bomba en Saprissa: Blindó cinco jugadores y por uno de ellos tasado en casi $1 millón ‘han llovido ofertas’

La noticia la dio en Panamá, donde Saprissa enfrenta esta noche al CAI

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa amarró a varias de sus fichas y las blindó, dijo Erick Lonis, dirigente de los morados, quien incluso aseguró que por uno de ellos les llueven las ofertas.








