Vea el emotivo saludo de Kendall Waston a una leyenda de Panamá: Hasta ‘Mi amor’ le dijo

El defensa morado enfrenta esta noche al CAI en la Copa Centroamericana de la Concacaf

Por Milton Montenegro

“¡Ratón!”, le gritó Kendall Waston al verlo. El defensa del Deportivo Saprissa se reencontró con una leyenda del fútbol de Panamá y, al estar junto a él, no solo le dio un fuerte abrazo, sino que hasta le dijo: “Mi amor”.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

