Vea el emotivo saludo de Kendall Waston a una leyenda de Panamá: Hasta ‘Mi amor’ le dijo

“¡Ratón!”, le gritó Kendall Waston al verlo. El defensa del Deportivo Saprissa se reencontró con una leyenda del fútbol de Panamá y, al estar junto a él, no solo le dio un fuerte abrazo, sino que hasta le dijo: “Mi amor”.

El canalero correspondió al emotivo saludo de Waston y le expresó: “Te quiero mucho, papi, te quiero mucho. ¿Cómo estás?”.

El encuentro de Waston fue con Blas Pérez, exgoleador de la Selección de Panamá y a quien llaman “Súper Ratón”.

Saprissa se encuentra en territorio panameño, donde esta noche, a las 6 p.m., enfrentará al CAI por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Blas aprovechó para visitar el hotel donde se hospeda el equipo morado, donde no solo saludó a Waston, sino también a su compatriota Fidel Escobar, y conversó con Paulo César Wanchope, técnico del conjunto tibaseño.

Pérez jugó en Estados Unidos, Colombia, España, México y en su país. Entre sus logros destaca el honor de ser el máximo goleador histórico de la selección panameña.

En total, Pérez disputó 656 partidos de clubes y anotó 266 goles, mientras que con la Selección de Panamá jugó 118 partidos y marcó 43 tantos. Es el quinto máximo goleador de todos los tiempos de Concacaf y el segundo máximo goleador histórico de Panamá, después de Luis Tejada.

Blas Pérez actualmente es comentarista en TUDN de México.

¿Y por qué le dicen el “Súper Ratón”? El apodo surgió por su agilidad y habilidad para saltar y cabecear en el campo de juego.