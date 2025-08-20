CAI vs. Saprissa: solo en este canal podrá ver el partido de los morados en Panamá

El Deportivo Saprissa podría dar el paso a la siguiente fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf y amarrar la clasificación en el juego de esta noche, de visita contra el CAI de Panamá. Ambos integran el Grupo C junto a Motagua de Honduras, Verdes de Belice y Cartaginés.

Así está el grupo Copiado!

Motagua es líder con 7 puntos en tres juegos; Saprissa es segundo con 6 unidades en dos encuentros; el CAI tiene 3 y Cartaginés 1, ambos con dos partidos, mientras que Verdes no tiene puntos tras tres partidos disputados y ya está eliminado. Si los morados logran la victoria llegarán a 9 unidades, asumirán el primer puesto y asegurarán la clasificación. El empate sería un buen paso y una derrota los obligaría a imponerse en la última fecha de la primera ronda, en casa contra Motagua, el martes de la próxima semana.

Dónde ver el partido Copiado!

El juego de esta noche frente al CAI será a las 6 p.m. en el Estadio Rommel Fernández de Panamá, y se podrá ver por la señal de ESPN y en la plataforma de pago Disney+. La Concacaf informó que este será el tercer encuentro entre ambos en su historia, y el primero en la Copa Centroamericana. Los dos clubes se enfrentaron en los cuartos de final de la Liga Concacaf Scotiabank 2019, con Saprissa ganando 3-2 en la ida y 1-0 en la vuelta. Saprissa ha enfrentado a rivales panameños en 10 ocasiones en torneos de clubes de Concacaf, con un récord de 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Solo dos derrotas Copiado!

Las únicas derrotas del “Monstruo Morado” ante equipos de Panamá ocurrieron en la Copa Interclubes del año 2000. La primera fue el 2 de marzo, en la jornada 6 del Grupo II de la fase inicial, cayendo 1-0 en el Estadio Rommel Fernández frente al Club Panamá Viejo, con gol de Ricardo Phillips. La segunda y última derrota se registró el 4 de agosto, en la jornada 2 del Grupo A de la segunda fase, con idéntico marcador ante Panamá Viejo en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de Guatemala, con anotación de Anel Canales. “El objetivo es pasar la fase y luego buscar el campeonato, por algo es la institución más grande”, dijo Fidel Escobar en conferencia de prensa.

Saprissa quiere dominar Copiado!

Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, aseguró en conferencia de prensa previa al juego de esta noche, que el rival, al tener el balón, trata de ser vertical, buscar diagonales y dar el servicio filtrado entre líneas. “Siempre hay que cuidar todos los detalles y ojalá tener ese dominio con la pelota para poder llevar la iniciativa y golpear primero. Todo es muy fácil al hablar, y uno, vacilando con el cuerpo técnico, siempre gana los partidos: al poner las fichitas nunca se pierde, pero hay que esperar a que empiece el partido”, opinó Paulo César.

Joven hace historia Copiado!

En el CAI destaca el nombre de Abraham Altamirano, quien anotó en la victoria 3-1 del partido pasado contra Verdes. El gol de Altamirano hizo historia en la competición, ya que se convirtió en el jugador más joven en anotar en la Copa Centroamericana, con 17 años y dos meses.

Bajas de Saprissa Copiado!

Para este compromiso contra el CAI, Saprissa no contará con Mariano Torres, David Guzmán, Deyver Vega, Nicolás Delgadillo y Óscar Duarte, todos en recuperación debido a lesiones.

