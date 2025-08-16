Puro Deporte

Rotación sin tregua: esta es la lista de técnicos que ha tenido Herediano en la última década

El Team cambió de entrenador en más de 30 ocasiones en los últimos diez años

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El equipo florense tuvo 18 entrenadores y más de 30 movimientos técnicos en la última década, con Jafet Soto como el más recurrente.
El equipo florense tuvo 18 entrenadores y más de 30 movimientos técnicos en la última década, con Jafet Soto como el más recurrente. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCHeredianoRotación de técnicosJafet Soto
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.