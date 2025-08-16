Rotación sin tregua: esta es la lista de técnicos que ha tenido Herediano en la última década

El equipo florense tuvo 18 entrenadores y más de 30 movimientos técnicos en la última década, con Jafet Soto como el más recurrente.

Durante los últimos diez años, el Club Sport Herediano ha ejecutado una política deportiva marcada por la alta rotación de técnicos.

Entre 2015 y lo que va del 2025, el equipo rojiamarillo contabilizó más de 30 movimientos en su banquillo, con 23 entrenadores distintos, algunos con múltiples ciclos.

Este comportamiento convierte al club florense en uno de los equipos con mayor número de variantes técnicas del fútbol nacional, de acuerdo con las estadisticas y cifras de el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover.

¿Quiénes pasaron por el banquillo rojiamarillo desde el 2015?

Desde el 2015 han estado al mando figuras como Jafet Soto, quien acumuló más de 145 partidos en distintos momentos, Hernán Medford, que ha dirigido el conjunto rojiamarillo en cuatro etapas distintas (esta noche debuta ante Pérez Zeledón), y Jeaustin Campos, que también tuvo más de una oportunidad en la institución.

Otros nombres incluyen a Mauricio Wright, Odir Jacques, José Giacone, Luis Marín, David Patiño, Walter Centeno y recientemente Pablo Salazar y Alexánder Vargas.

El equipo ha tenido incluso tres técnicos o más en distintos en un solo torneo, como ocurrió en el 2018, 2021 y 2023.

¿Cuánto tiempo permanecen los entrenadores?

Varios estrategas dirigieron menos de cinco juegos en el torneo nacional, como ocurrió con Pablo Salazar (uno en 2021 y dos en 2025), Brianse Camacho (cuatro en 2023) o Minor Díaz (dos en 2016).

En contraste, sin tomar en cuenta a Jafet Soto los ciclos más largos estuvieron a cargo de Hernán Medford (en 2016 y 2017 con 105 encuentros), Jeaustin Campos (con 22 juegos en el Apertura 2023) y José Giacone (entre 2019 y 2020 con 37 partidos).

Estos son los datos, sin contabilizar el partido que Medford sumará a partir de las 8 p. m. ante Pérez Zeledón.

