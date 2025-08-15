El día que jugadores de Herediano le habrían dicho a Pérez Zeledón: Les hacemos un penal para que Saprissa no clasifique

Pérez Zeledón enfrentó a Herediano en la final del Torneo Apertura 2017 y consiguió ganarle el cetro en el Eladio Rosabal Cordero. (Rafael PACHECO GRANADOS)

El 23 de diciembre del 2017, Jeikell Venegas y sus compañeros en el Municipal de Pérez Zeledón dieron un batacazo en el fútbol nacional al campeonizar ante Herediano, contra todos los pronósticos, en el propio estadio Eladio Rosabal Cordero.

La serie terminó 1 a 0 a favor de los Guerreros, que se impusieron por la mínima en su casa y lograron un heroico 0-0 de visita.

Previamente a ese duelo, el Team y los generaleños ya se habían topado de frente, de hecho lo hicieron en la última jornada de la segunda fase, en un duelo donde Herediano no tenía opciones para ganar en esa ronda el cetro, por lo que sabía que iría a una Gran Final. Pero faltaba por definir el rival.

Si el Team le ganaba a Pérez Zeledón y Saprissa vencía a Santos de Guápiles, el rival de los florenses por el campeonato sería el Monstruo, mientras que un triunfo generaleño les daría el paso a los Guerreros del Sur.

Jeikell Venegas, figura de Pérez Zeledón en ese campeonato, dio a conocer en una reciente entrevista realizada en el programa A Fondo con, de FuTV, que los propios jugadores de Herediano le dijeron que no querían que Saprissa pasara, por lo que hasta propusieron un plan para que clasificaran los generaleños.

“En ese momento fue como ofensivo, como pensar que nos menospreciaban. Ellos nos decían ‘tírese en el área y les vamos a hacer un penal, porque Saprissa no va a clasificar”, afirmó.

Venegas recordó que algo que le llamó la atención fue ver a los aficionados en el Rosabal Cordero celebrar los goles de Pérez, aunque Herediano era el que perdía.

“La gente celebraba. Íbamos a 1 a 1, pero se hizo un penal y la gente aplaudía”, mencionó. Al pitazo final el partido terminó 2 a 1 a favor de los de San Isidro del General y ellos pasaron a la Gran Final.

Jeikell revivió la sensación que sintió en aquel momento al ver a los jugadores y afición del Herediano entregados por completo a la eliminación saprissista.

“Esa espinita la teníamos guardada. Yo anoté. Ni yo me creí que anotara ese gol, todavía la gente de Pérez me da las gracias. Nos sentimos menospreciados”; finalizó.

Por supuesto, los florenses nunca admitieron públicamente haber escogido rival aquella vez. Ahora Herediano se vuelve a encontrar con Pérez Zeledón, en un juego que marcará el regreso al banquillo del entrenador florense de aquella vez, Hernán Medford, en uno de sus tres pasos anteriores por la Ciudad de las Flores. El cotejo será este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.