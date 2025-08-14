Fútbol

El retorno de Hernán Medford al Herediano no es la única sorpresa que la dirigencia le tiene a su afición

Herediano recibirá al Pérez Zeledón este sábado 16 de agosto y no solo será relevante el estreno de Hernán Medford en el banquillo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Estadio Carlos Alvarado Sector Oeste techado Herediano 13 de agosto del 2025 Fotografía: Juan Diego Villarreal
El estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, lucirá con el sector oeste techado, a partir de este sábado 16 de agosto, cuando el Herediano reciba al Pérez Zeledón. Fotografía: Juan Diego Villarreal (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoHernán MedfordGradería Oeste techada
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.