El retorno de Hernán Medford al Herediano no es la única sorpresa que la dirigencia le tiene a su afición

El estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, lucirá con el sector oeste techado, a partir de este sábado 16 de agosto, cuando el Herediano reciba al Pérez Zeledón. Fotografía: Juan Diego Villarreal

Sin duda, la llegada por cuarta ocasión de Hernán Medford Bryan al banquillo del Club Sport Herediano marcará la jornada cuatro del Torneo Apertura 2025.

Medford, quien fue presentado oficialmente este miércoles por el Team, estará en el banquillo en el duelo de este sábado ante el Pérez Zeledón, a partir de las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Además, los seguidores rojiamarillos se llevarán una sorpresa en el inmueble, que a partir de este sábado contará con el sector oeste techado, en beneficio de la comunidad de aficionados florenses.

De acuerdo con el presidente de la institución, Jafet Soto Molina, la obra se realizó gracias al aporte de un patrocinador que cubrió los gastos de la construcción de las cerchas y la colocación del techo de zinc, con el fin de brindar mayor comodidad a los asistentes al Carlos Alvarado.

El “Team” puso a disposición de los aficionados boletos para el nuevo sector de sombra a un precio de ₡10.000. Las entradas se venden exclusivamente en las oficinas del club, ubicadas al costado norte del estadio Eladio Rosabal Cordero. Asimismo, se indicó que todos los niños deben pagar su boleto.

En el caso del sector popular, para este encuentro las entradas tendrán un valor de ₡5.000 y los niños ingresarán gratis.

Jafet explicó que el estadio, además de la nueva gradería, cuenta con todos los permisos y se encuentra en regla para esta campaña.

“La gradería más antigua del estadio de Santa Bárbara tendrá un techo nuevo, por lo que esperamos darle más comodidad a nuestros aficionados, porque hoy en día ya no sabemos cuándo va a llover y cuándo no. El clima está rarísimo. Pero les hemos hecho las mejoras y el respectivo mantenimiento”, comentó Soto.

El jerarca florense informó que el techo se instaló gracias a la empresa Taqueritos, patrocinador que asumió el costo total, tanto del material como de la mano de obra.

“El techo fue 100 % donado por la empresa Taqueritos. El material y la mano de obra fueron cubiertos por el patrocinador, por lo cual le damos las gracias, ya que no tuvimos que invertir de nuestro bolsillo. Actualmente, estamos enfocados en el nuevo estadio y los gastos son bastante altos”, enfatizó Soto.

De acuerdo con el presidente, esta será la única gradería a la que se le colocará techo, ya que la idea es poder jugar el próximo torneo en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

“Aquí seguiremos con las ligas menores y, en algunas ocasiones, entrenando. La verdad, estamos muy felices en Santa Bárbara; nos han tratado muy bien y también nosotros hemos contribuido con la comunidad, por lo que esperamos mantener esa relación durante muchos años más”, afirmó Soto.