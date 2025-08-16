Premier League, La Liga y Ligue 1 arrancan temporada con fichajes millonarios y salidas sorpresivas

Inglaterra, España y Francia abrieron la temporada 2025/26 con fichajes récord y movimientos que reconfiguraron el panorama del fútbol europeo.

Tres de las cinco ligas más importantes de Europa iniciaron este viernes la temporada 2025/26.

La Premier League, La Liga y Ligue 1 presentaron refuerzos de alto costo, salidas sensibles y nuevos protagonistas. La Bundesliga y Serie A volverán a la acción el próximo fin de semana.

LEA MÁS: Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid: ¿Dónde y cuándo ver el arranque de la Liga Española?

La pretemporada resultó corta para varios equipos que participaron en el Mundial de Clubes. Aun así, la ventana de fichajes, que cerrará el 1.° de setiembre, transformó por completo el panorama.

Premier League

La liga inglesa lideró la inversión ya que ocho de las 10 operaciones más caras tuvieron como destino Inglaterra.

El campeón Liverpool gastó 220 millones de euros en Florian Wirtz y Hugo Ekitike. Perdió a Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern Múnich) y Darwin Núñez (Al-Hilal).

Además, incorporó a jugadores como Miloš Kerkez, Ármin Pécsi, Jeremie Frimpong y Giovanni Leoni.

En el caso del Arsenal sumó a Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, Gyökeres, Christian Nørgaard, Mosquera y Madueke. También vio partir a Marquinhos (Cruzeiro), Jorginho (Flamengo), Takehiro Tomiyasu (libre),Thomas Partey (libre),Nuno Tavares (Lazio) y Kieran Tierney (libre).

El Manchester City mantuvo un mercado discreto. Guardiola dejó ir a Yan Couto (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Napoli), Jack Grealish (Everton), entre otros.

Sobre las llegadas figuran nombres como Tijjani Reijnders,Rayan Cherki,Rayan Aït-Nouri,Marcus Bettinelli,Sverre Nypan y James Trafford. Además existe el rumor que el club analiza sumar a Gianluigi Donnarumma.

El Chelsea, reciente campeón del Mundial de Clubes, incorporó a João Pedro (Brighton), Estêvão (Palmeiras) y Liam Delap. Se despidió de João Félix (Al-Nassr) y de Madueke.

El Manchester United fue el que más gastó. Invirtió casi 77 millones de euros en Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, quien heredó la camiseta 10. Marcus Rashford salió cedido al Barcelona.

Uno de los traspasos más mediáticos de la temporada fue la salida del del surcoreano Heung-min Son a la MLS. El equipo pagó $26 millones al Tottenham por el atacante de 33 años, quien jugó durante una década en la Premier League.

LEA MÁS: Heung-min Son cambió la Premier por la MLS y ya le ganó a Lionel Messi en un récord histórico

La Liga

El Real Madrid inició la era Xabi Alonso tras la salida de Carlo Ancelotti. Perdió a Luka Modric (Milan) y Lucas Vázquez. Incorporó a Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Huijsen. La gran apuesta ofensiva fue el argentino Franco Mastantuono.

El Atlético de Madrid cuenta con fichajes como Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada y Giacomo Raspadori. Entre las bajas destacaron Saúl y Samuel Lino (Flamengo), además de Reinildo, Azpilicueta y Witsel.

El Barcelona, actual campeón, apostó por Marcus Rashford en condición de préstamo. Su refuerzo más costoso fue el portero Joan García, adquirido por 25 millones de euros.

LEA MÁS: La Liga Española vuelve con los favoritos Barcelona, Real Madrid y hasta un eterno Santi Cazorla

Ligue 1

El PSG, tras conquistar su primera Champions League y ser subcampeón en el Mundial de Clubes, hizo ajustes limitados.

Firmó al portero Lucas Chevalier y al defensor Ilya Zabarnyi, procedente del Bournemouth.

LEA MÁS: Luis Enrique dejó fuera a Donnarumma del PSG: ‘Gigio es un portero excepcional, pero necesito portero con características diferentes’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.